La exposición Habitar o baleiro, una selección de imágenes de 10 años de trabajo de documentación del fotógrafo Brais Lorenzo en algunas de las áreas más despobladas de Galicia, finaliza hoy en el Ala Sur del Museo do Pobo Galego. La soledad, el aislamiento, el abandono y la falta de asistencia en algunas de las áreas con mayor pérdida de densidad de población en las provincias de Lugo y Ourense son algunas de las temáticas de la exposición, más allá de problemáticas vinculadas a la despoblación, como los incendios forestales y la convivencia con parques eólicos. Habitar o baleiro también acoge otra cara más amable de las zonas rurales gallegas, como el repunte del interés por el sector primario o la visión del Carnaval como herramienta de reivindicación y preservación cultural y del territorio.

Obras científicas en la Igrexa da Universidade

muestra El Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto de la USC y la Xunta de Galicia, mantiene abierta en la Igrexa da Universidade hasta el 21 de septiembre la exposición Instrumentos de visión, de Armin Linke, en la que se recogen más de 20 años de trabajo del artista, a partir de la observación de las investigaciones realizadas en grandes infraestructuras experimentales como el CERN. La exposición puede visitarse en horario de martes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas. La entrada es gratuita.

La muestra ‘A Ras do Sar’ reivindica las identidades del barrio compostelano

La exposición fotográfica A Ras do Sar puede visitarse hasta el 26 de septiembre en la Colegiata Santa María a Real do Sar. Con 64 instantáneas de 32 miembros del colectivo Fotoforum Compostela que ponen en valor las distintas identidades de este barrio compostelano, la muestra forma parte de las actividades culturales que se celebraron en el ciclo Folk na Beira do Sar el pasado mes de julio. Las personas interesadas pueden visitarla de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 h., y los sábados de 10.00 h a 14.00 horas.

Concierto del trío Fungus Humongous en el café Arume

El café bar Arume ofrece esta noche un concierto del trío Fungus Humongous, incluido en el género de música folk. La actuación está prevista para las 21.30 horas. Como ya es habitual en el Arume, la entrada será con taquilla inversa. Esto significa que el espectador decidirá cuánto está dispuesto a pagar tras la valoración de la puesta en escena, del esfuerzo detrás del espectáculo y de las capacidades económicas de cada uno.