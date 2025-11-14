El Colegio de Farmacéuticos de Badajoz acoge una jornada dedicada a la identificación de setas

Los Lunes Micológicos de Badajoz continúan el próximo 13 de noviembre con una nueva sesión dedicada a la observación, clasificación y divulgación de distintas especies de hongos y setas. Las actividades tendrán lugar en el Colegio de Farmacéuticos, situado en la calle Ramón Albarrán, 15, sede habitual de estas jornadas.

La tarde comenzará a las 18.00 horas con el aporte de material y la determinación de especies, un espacio abierto en el que los asistentes pueden llevar los ejemplares que hayan recogido en el entorno natural para su exposición y análisis. Esta primera parte permite ver de cerca una variedad de setas locales y aprender a identificar sus rasgos principales, guiados por criterios científicos.

A las 20.00 horas se celebrará la ponencia ‘El misterio de la Amanita Muscaria: Efectos y riesgos’, impartida por Manuel Francisco García Gonzáñez. En su intervención, el especialista hablará de las características y curiosidades de esta especie de seta.