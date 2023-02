El próximo 12 de marzo puede ser un día inolvidable para uno de los cinco actores que están nominados al Oscar a la mejor interpretación principal masculina. Brendan Fraser ('The Whale'), Austin Butler ('Elvis'), Colin Farrell ('Almas en pena de Inisherin'), Paul Mescal ('Aftersun') y Bill Nighy ('Living') acapararán todos los flashes en el Teatro Dolby la noche del 12 de marzo.

A priori, parten con más papeletas que el resto Brendan Fraser y Austin Butler. El primero sufrió una asombrosa transformación física para ponerse en el papel de un hombre con obesidad mórbida, un hecho que la Academia ya ha premiado en más de una ocasión (que se lo digan a Christian Bale o Jared Leto). Y el segundo resultó ganador en los Globos de Oro, la que para muchos es la antesala de los Premios Oscar. Pero muchas veces las quinielas se quedan en papel mojado y las sorpresas se imponen en la noche más importante de Hollywood.

Brendan Fraser

Su papel en 'The Whale' le ha valido su primera nominación a un Oscar. También fue su primera vez en los Globos de Oro, pero en esa ocasión se fue sin premio. De momento, en su haber figuran dos galardones importantes: un premio del Sindicato de Actores (de 2004, por 'Crash') y de la Crítica Cinematográfica, de este mismo año. Y es que su transformación para interpretar a Charlie es más que evidente en un primer vistazo. Engordó lo necesario para interpretar a un hombre de casi 400 kilos. A muchos les sonará por sus papeles en las películas de la saga de 'La momia' o 'George de la jungla'.

Austin Butler

Se puso en la piel de Elvis en el largometraje del mismo nombre en una época en la que los biopics están de moda y (casi) siempre tienen representación en la lista de candidatos a los Oscar. A sus 31 años, y después de ser una de las grandes bazas de Disney, el del rey del rock es el primer gran papel de Austin Butler en su carrera, pero ha sido suficiente para ganarse a la crítica y también a los espectadores. Tanto que el pasado mes de enero ganó el Globo de Oro, el galardón que muchos consideran la antesala de los Oscar. También ha participado en 'Once upon a time in Hollywood' y está confirmado que tendrá un papel en la segunda parte de 'Dune'.

Colin Farrell

La Academia ha reconocido su trabajo en 'Almas en pena en Inisherin' con su primera nominación a los Oscar. Pese a que es uno de los rostros más conocidos de Hollywood, nunca había acudido como candidato a la gala más glamurosa del año. Lo que sí tiene es un Globo de Oro a la mejor interpretación masculina en comedia o musical, de 2009, por su trabajo en 'En Brujas'. Por lo demás, es un clásico de las 'súper producciones': 'The Batman', 'Dumbo', 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', 'S.W.A.T.' o 'Veronica Guerin' están entre ellas.

Paul Mescal

Este joven actor irlandés parte como tapado, pero puede dar la sorpresa. Todo gracias a su papel protagonista en 'Aftersun', un largometraje dramático que en realidad es una profunda reflexión sobre las relaciones personales. Tras su estreno obtuvo una puntuación superior al 96 por ciento en Rotten Tomatoes, pero la de Mescal es la única nominación que le ha reservado la Academia. A los fans de 'Normal people' les sonará su cara, ya que es uno de los protagonistas de esta aclamada serie.

Bill Nighy

A sus 73 años es el más veterano de la lista. Después de conquistar al público en 'Piratas del Caribe', 'Underworld', 'Jack el cazagigantes' o 'Love Actually' le ha tocado el turno de recibir el aplauso del Teatro Dolby, aunque la suya se quede solo en una nominación. En su haber sí que figuran un Globo de Oro (de 2007 por 'La hija de Gideon') y dos Premios Bafta (ambos de 2003, por 'Love Actually' y 'State of play'). Interpreta magistralmente al protagonista de 'Living', una película dramática británica que adapta una homónima japonesa de 1952. Su papel es el de un burócrata que en el Londres de los cincuenta se enfrenta a una enfermedad mortal.