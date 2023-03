A nova serie da TVG Motel Valkirias celebrou onte a súa preestrea no Auditorio Abanca de Santiago, cun evento ao que asistiu o equipo artístico e técnico desta nova coprodución internacional, ademais de autoridades e directivos de TVG, RTP, CTV e SPI. O acto coincidiu co lanzamento desta nova ficción na plataforma HBO Max, onde está dispoñible desde onte.

Motel Valkirias é un western fronteirizo protagonizado por tres mulleres que se atopan nunha situación límite. As actrices María Mera, Marina Mota e Maria João Bastos encarnan estes papeis acompañadas polo gañador dun Goya, Chechu Salgado. Xunto ao resto do elenco posaron onte no photocall de forma previa á proxección do primeiro capítulo da serie, que consta de oito episodios de 50 minutos. O primeiro capítulo emitirase no prime time da TVG do luns, 6 de marzo (22.40 horas).

O creador da serie, Ghaleb Jaber Martínez, explicou que non fixeron “unha serie para o algoritmo, senón para as persoas”. “En CTV, cremos máis na calidade que no éxito. Motel Valkirias fala da vida e de como, ás veces, necesitamos fuxir dela. Apostamos por unha trama, cociñada a lume lento, na que tres mulleres loitan por recuperar o control das súas vidas, mentres forxan unha grande amizade”, sinalou.

Pola súa parte, o director de Contidos da CRTVG, Fernando R. Ojea, salientou a “aposta da Televisión de Galicia pola ficción de calidade e polo talento desde Galicia. Con Motel Valkirias reforzamos o apoio sostido da TVG ao sector audiovisual galego e á vez abrimos mercados coa industria portuguesa, nunha nova coprodución entre ambos países, que xa acadaron e exportaron grandes éxitos de ficción a outras canles e plataformas dixitais nestes últimos anos”.

Álex Sampayo e Jorge Queiroga son os directores desta ficción, que conta cun equipo de guionistas de ampla traxectoria integrado por Ghaleb Jaber Martínez, Raquel Arias, Alba Araújo, Patrícia Müller, Manuel Gancedo e Manuel Darriba. A serie é unha coprodución entre CTV e SPi, España e Portugal, coa participación de TVG, RTP, o apoio da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a Xunta de Galicia, PIC Portugal, Turismo de Portugal e a colaboración da Deputación de Ourense e a Cámara Municipal de Montalegre.

No Motel Valkirias a vida de tres mulleres con grandes problemas persoais e económicos crúzase, de maneira fortuíta, cando coñecen a Elixio, un cliente que transporta unha mercancía valiosa. Así é como Lucía, unha nai que foxe do seu exmarido; Eva, unha actriz en declive, e Carolina, a dona dun motel en bancarrota, se unen nun plan que consiste en encontrar o misterioso botín de Elixio. O que non saben estas tres mulleres é que a súa vida corre perigo porque a mercancía pertence a unha banda perigosa que se dedica ao branqueo de cartos: os Mendonça. Un clan que non dubida en ir tras elas para recuperar o que é seu, custe o que custe. Neste contexto, abórdanse temas como a presión social sobre as mulleres ou a precariedade económica á que están expostas.