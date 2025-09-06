Jim Jarmusch conquista el León de Oro de Venecia con 'Father Mother Sister Brother'

El cineasta estadounidense Jim Jarmusch se ha alzado este sábado con el León de Oro a la mejor película del 82º Festival de Venecia por su 'Father Mother Sister Brother', una tragicomedia sobre las relaciones familiares.

"¡Oh mieda! Todos los que estamos aquí que hacemos cine no estamos motivados por la competición pero esto es algo que realmente aprecio y es un honor inesperado", declaró el realizador al recoger el galardón en el Palacio del Cine del Lido veneciano.

La cinta, que sigue historias de padres e hijos en forma de tríptico, cuenta entre su reparto con Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling o Cate Blanchett, entre otros

'Father Mother Sister Brother' se divide en tres capítulos "muy cuidadosamente construido para que de alguna manera se acumulen porque si te saltas uno o cambias el orden al verlos, la historia se modifica", explicó Jarmusch en la rueda de prensa de presentación del filme.

El primer episodio es 'Padre', con Adam Driver y Mayim Bialik como dos hermanos que van a visitar a su padre (Tom Waits), que vive solo, en una casa apartada de Nueva Jersey, y con problemas para salir adelante.

Le sigue 'Madre', en el que Charlotte Rampling celebra su reunión anual con sus hijas -Cate Blanchett y Vicky Krieps- en su casa de Dublín. Y el filme se cierra con 'Hermana Hermano', en el que dos gemelos (Indya Moore y Luka Sabbat) regresan a su casa de París tras la muerte de sus padres.

Tres historias llenas del particular sentido del humor de Jarmusch -especialmente las dos primeras- que se rodaron en tres ubicaciones diferentes, por razones muy específicas, que explicó el cineasta, con sus gafas de sol y su característico tono de voz perezoso.