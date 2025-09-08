Cine
Jodie Foster confiesa que le gustaría hacer una película con Pedro Almodóvar
La intérprete estadounidense admite que su nivel de español es un problema para conseguir su objetivo
EFE
La actriz y directora estadounidense Jodie Foster declaró este domingo a EFE que le gustaría hacer una película con el director español Pedro Almodóvar pero que su español no es lo suficientemente bueno de momento.
Foster, de 62 años, fue galardonada este domingo por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con el premio Tribute Journey Groundbreaker por su carrera.
En la alfombra roja de la entrega de los premios, Foster contestó con un entusiástico 'sí' a la pregunta de si le gustaría rodar en España, pero que el idioma era una barrera.
"Sí, ya sabes, todo el mundo quiere hacer una película con Pedro Almodóvar. Es una persona encantadora. Me lo he encontrado muchas veces, pero nunca he hecho una película con él ¡porque solo hace películas en español!", explicó con una sonrisa.
"Así que a lo mejor en algún momento hablaré español lo suficientemente bien para hacerlo", continuó.
Pero Foster añadió que quizás no sería tan difícil aprender español ya que domina el francés, idioma en el que acaba de estrenar su primera película en la que interpreta totalmente un personaje en francés, 'Vie privée' de la directora Rebecca Zlotowski.
"También he hecho una película en italiano, así que..." la próxima quizás en español, afirmó con una amplia sonrisa.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Investigan a un chaval de 15 años que pilotaba un tractor con su madre por Barbanza
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- ¿Qué rutas perderá Santiago tras el cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto y cuáles son las alternativas?