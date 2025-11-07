Emma Stone estrena la desquiciada 'Bugonia': "Rapada, cubierta de crema antihistamínica y tiritando de frío me sentía más feliz que en cualquier otro lugar"

Incluso para quienes ya quedamos convencidos de su portentoso talento gracias a sus primeras interpretaciones -en particular en las comedias ‘Supersalidos’ (2007) y ‘Rumores y mentiras’ (2010), a través de las que encarnó pero también refutó cierta inocencia adolescente-, resultan fascinantes los riesgos que Emma Stone ha asumido en los últimos años al tiempo que mantenía un férreo control sobre su carrera. Tras el luminoso trabajo que ofreció en el musical ‘La La Land’ (2016) -gracias a él ganó su primer Oscar-, y mientras sumaba a su filmografía un puñado de personajes exuberantemente transgresores, la actriz ha amasado un poder significativo en la industria a través de su trabajo como productora. “Para los directores, hacer cine en Estados Unidos a menudo implica tener que atender demasiadas imposiciones que que les impiden hacer realidad sus ideas”, nos cuenta acerca de esa faceta de su trabajo. “Me llena de orgullo poder ayudar a los creadores a proteger la integridad de su visión y defenderlos en cada paso del proceso”.

Emma Stone en 'Bugonia'. / EPC

En buena medida, la evolución de Stone se ha producido al compás de su colaboración con Yorgos Lanthimos, sin duda una de las asociaciónes creativas entre un director y una actriz más fascinantes que se recuerdan. En la nueva película del griego, ‘Bugonia’, ella ejerce de coproductora y coprotagonista; se trata del cuarto largometraje que completan juntos, después de ‘La favorita’ (2018), ‘Pobres criaturas’ -que Stone también coprodujo, y que le proporcionó su segundo Oscar como actriz- y ‘Kinds of Kindness’ (2024). “Yorgos y yo hemos creado un entorno muy cómodo en el que trabajar juntos”, explica acerca de la alianza. “Es por eso que durante el rodaje de ‘Bugonia’, pese a tener que raparme la cabeza frente a la cámara y permanecer encadenada a una camilla, cubierta de crema antihistamínica y tiritando de frío, me sentía más feliz de lo que sería en cualquier otro lugar”.

En la nueva película -basada en la cinta coreana ‘Salvar el planeta Tierra’ (2003), mezcla demencial de comedia negra y ciencia ficción-, Stone interpreta a una despiadada directora ejecutiva de una empresa farmacéutica que es secuestrada por dos teóricos de la conspiración convencidos de que su rehén es una extraterrestre decidida a destruir la Tierra. Cautiva en una casa aislada, la poderosa empresaria demuestra rápidamente su talento como negociadora mientras trata de convencer a sus captores de que están equivocados, exhibiendo entretanto una combinación de vitriolo y furia apenas contenida; la confrontación, en todo caso, no tarda en situarse al borde del desastre. “Yorgos es un narrador muy físico”, afirma la actriz en referencia a algunas de las escenas más violentas de ‘Bugonia’. “Buena parte de la relación que mantengo con mi cuerpo cuando trabajo con él se basa en la necesidad de convertir constantemente una emoción interna en algo externo”.

Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Aidan Delbis y Jesse Plemons en Venecia. / ETTORE FERRARI / EFE

Mientras genera dosis crecientes de tensión haciéndonos dudar sobre la verdad, la película saca partido dramático del extremismo alcanzado en los últimos años tanto por los bulos y el odio en internet como por la avaricia de las grandes corporaciones, y derrocha indignación ante el estado actual del mundo. “Las cosas que han pasado desde que la rodamos, como caso de [el presunto asesinato de un empresario farmacéutico a manos de] Luigi Mangione, hacen que ahora sea aún más relevante que entonces”, opina Stone. “Todos tenemos la necesidad de creer en algo, lo que sea, porque vivir sin esperanza es insoportable. Pero, hoy en día, la gente se aferra con tanta fuerza a sus propias creencias y temores que da la sensación de que ya ni siquiera compartimos un entendimiento básico de la realidad”.

''Bugonia' es el remake de Yorgos Lanthimos ('Pobres criaturas', 'Canino') del filme surcoreano 'Save the green planet!', Emma Stone ('La La Land') es una alta ejecutiva secuestrada por dos jóvenes conspiranoicos -Jesse Plemons ('El poder del perro') es quien lleva la voz cantante-, al creer que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia. / Atsushi Nishijima/Focus Features / EFE

La actriz ilustra su argumento recordando algo que conoció mientras se preparaba para dar vida a una mujer atrapada por una secta en la reciente intriga política ‘Eddington’ (2024). “Descubrí la existencia de los Starseed, una comunidad de personas convencidas de ser seres parcialmente alienígenas y espiritualmente avanzados, que se comunican entre sí en su propio idioma. Me parecieron un grupo muy curioso”. En tono bromista -aunque quizá no del todo-, la propia actriz asegura creer en la vida extraterrestre. “No sé si nos observan desde allá afuera y se burlan de nosotros”, comenta entre risas. “En cualquier caso, siempre me ha cautivado la figura del astrónomo Carl Sagan, para quien nuestra convicción de estar solos en el universo no tenía más base que nuestra propia vanidad. Así que sí, creo en los alienígenas, ¿por qué no?”.

El auge de las noticias falsas, por supuesto, plantea un peligro añadido para celebridades y otras figuras públicas como ella. “Si empiezo a buscar en Google, sé que empezaré a encontrar más y más inexactitudes ofensivas acerca de mí”, lamenta. “Siento que si hago alguna afirmación delicada como parte de un razonamiento más amplio, alguien la sacará una cita fuera de contexto y la convertirá en un titular para generar polémica. Abrir la boca se ha convertido en algo parecido a caminar por un campo de minas”.