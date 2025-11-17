La actriz madrileña Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026: experta 'robaescenas' y rostro clave del cine español de los 80

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha otorgado el Premio Feroz de Honor 2026 a la intérprete madrileña Marta Fernández-Muro, que recogerá la estatuilla en la decimotercera gala de estos galardones el sábado 24 de enero en Pontevedra. Experta robaescenas y rostro imprescindible del cine español de los ochenta, la AICE ha concedido su premio honorífico a una actriz con una profundidad en sus trabajos que va mucho más allá de los papeles cómicos que le dieron una gran popularidad.

Los jóvenes la reconocen como la madre de Raúl Cimas en la brillante serie 'Poquita Fe', pero Marta Fernández-Muro lleva casi cuarenta años de carrera, en la que no solo ha sido actriz de cine, teatro y televisión. También es empresaria, escritora y fue bailarina de danza clásica en sus comienzos. Adolescente insólita en los años 60, fue una de las fans que acudió a la plaza de toros de Las Ventas a ver el concierto de los Beatles en Madrid. Y no sólo eso: el NO-DO franquista eligió su rostro como ejemplo de la juventud "rarita y enloquecida" que esperaba a los británicos en el aeropuerto de Barajas.

Marta Fernández Muro, en 'Laberinto de pasiones'. / ARCHIVO

Fue un amigo de su hermana Teresa, Ricardo Franco, el primero que le dio un papel en el cine; ella había empezado a estudiar teatro tras ver un anuncio en el periódico sobre una escuela en la que había, sobre todo, alumnos y profesores argentinos. A su maestro de aquella época, Martín Adjemián, le debe Marta la convicción de que "realmente servía para algo": valía (y mucho) para actuar. Su naturalidad sin extravagancias, nada impostada, lejos del famoso e intenso método Stanislavsky y muy cerca de la vida, le ha valido ser para el cine "la secundaria de lujo que se come la cámara".

Una actriz en constante aprendizaje que no quiso dejarse llevar por lo fácil. Harta de interpretar monjas -tuvo la desgracia de hacer muy bien su primer papel en 'Los restos del naufragio' (1978), con Fernando Fernán-Gómez y Ángela Molina- y criadas dulces, inocentes, a veces tontorronas, se fue a Nueva York donde aprendió con maestras muy de pie a tierra: Uta Hagen y Geraldin Page. Formación que le permitió trabajar con solvencia en el teatro de la mano de grandes nombres como Nuria Espert, Miguel Narros y Adolfo Marsillach. Y su amor por las tablas le llevaron a poner todo su empeño (y todo el dinero ganado en el cine ) para montar su propia obra de teatro: el monólogo 'Un pasado en venta'.

De Almodóvar a Zulueta

Pero si su recorrido en teatro es espectacular, en el cine tiene un currículum de quitar el hipo: fue parte de 'La colmena', de 'Laberinto de pasiones' y 'La ley del deseo', 'La comunidad', 'Volver a empezar' -sí, tiene un Óscar-, o '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?'. Es decir, que ha trabajado con directores como Mario Camus, Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, José Luis Garci o Álex de la Iglesia. Y también con Iván Zulueta, en su muy particular 'Arrebato', que tanto la hilvana a los premios Feroz que hoy le conceden su galardón más grande y más fiero: el premio de Honor.

Su nombre atraviesa las últimas décadas del cine, el teatro y la televisión española -desde 'Cajón desastre' a 'Farmacia de guardia', 'Periodistas', y más recientemente en 'Seis hermanas', 'Supernormal' y 'Sin gluten'. En 2009 publicó su primer libro de relatos 'Niñas malas'; Azogadas dos años después; y en 2021 su primera novela 'La cabeza a pájaros'.

Marta Fernández Muro, en un instante de 'La ley del deseo'. / ARCHIVO

Marta Fernández-Muro se une así a la lista de los ilustres galardonados con el premio honorífico, en la que figuran intérpretes como Mónica Randall, Victoria Abril, Julia y Emilio Gutiérrez Caba, Verónica Forqué, Rosa María Sardà y José Sacristán; y directores y directoras como Pedro Almodóvar, Cecilia Bartolomé, Chicho Ibáñez Serrador, José Luis Cuerda, Carlos Saura y Jaime Chávarri.

Próximamente anunciaremos un ciclo especial en Pontevedra dedicado a la flamante Premio Feroz de Honor 2026 y en los días previos a la gala Fernández-Muro será la protagonista de una clase magistral para charlar con el público pontevedrés. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) celebrará los Feroz por segundo año consecutivo en Pontevedra, el sábado 24 de enero en el Pazo da Cultura. La entrega de premios vendrá precedida de una amplia programación de actividades a lo largo de todo el otoño, que volverá a convocar en la Boa Vila a numerosas personalidades del audiovisual español.