Cine
Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg, entre los presentadores de los Globos de Oro
Además de los presentadores principales, Ayo Edebiri, Chris Pine y Jennifer Garner también estarán presentes en la entrega de premios de los Globos de Oro
EFE
Julia Roberts, Charli xcx y Snoop Dogg se encuentran entre las celebridades que presentarán a los ganadores de la 83.ª edición de los Globos de Oro que se celebrará este domingo en Los Ángeles.
La organización de estos premios publicó en un comunicado una lista que también incluye a George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas y Kevin Bacon.
Los presentadores se subirán al escenario durante el evento que se transmitirá por CBS y Paramount+ en Estados Unidos, cuya conducción estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la comediante Nikki Glaser.
Otras celebridades que participarán en la gala son Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley y Kathryn Hahn.
Los Globos de Oro celebrarán este domingo la 83.ª edición de sus premios con 'One Battle After Another' como la gran favorita de la noche al acumular nueve nominaciones, seguida de 'Sentimental Value' con ocho; 'Sinners' con siete; 'Hamnet' con seis; y 'Frankenstein' con cinco.
