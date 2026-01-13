Cine español
Lista completa de nominaciones a los premios Goya 2026
Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y 'Sirat', de Oliver Laxe, 11, son las películas favoritas para la 40 edición de los Goya
Redacción
'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa y 'Sirat', de Oliver Laxe, con trece y once nominaciones, respectivamente, son las favoritas a la 40 edición de los Premios Goya, tal y como ha anunciado este martes la Academia de Cine.
Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones desde la sede de la Academia de Cine. En concreto, 'Los Domingos' con trece nominaciones es la película que más candidaturas ha logrado, seguido de 'Sirat' con once, 'Maspalomas' con nueve, 'La Cena' con ocho y 'Sorda' y 'El Cautivo' con siete nominaciones.
Lista completa de nominados a los Goya 2026
Mejor película
- La cena
- Los Domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos
- Aitor Arregi; Jose Mari Goenaga por Maspalomas
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirât
- Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Jaume Claret Muxart por Estrany riu
- Gemma Blasco por La furia
- Gerard Oms por Muy lejos
- Eva Libertad por Sorda
Mejor guion original
- Alauda Ruiz de Azúa por Los Domingos
- Jose Mari Goenaga por Maspalomas
- Oliver Laxe; Santiago Fillol por Sirât
- Agustín Díaz Yanes por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat por Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Guillermo Galoé; Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino por La buena letra
- Joaquín Oristrell; Manuel Gómez Pereira; Yolanda García Serrano por La cena
- Carla Simón por Romería
- Eva Libertad por Sorda
Mejor música original
- Carla F. Benedicto por El talento
- Iván Palomares de la Encina por Leo & Lou
- Julio de la Rosa por Los Tigres
- Aránzazu Calleja por Maspalomas
- Kangding Ray por Sirât
Mejor canción original
- La Arepera, de Paloma Peñarrubia Ruiz, por ¡Caigan las rosas blancas!
- Flores para Antonio, de Alba Flores, Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz, de Leiva, por Hasta que me quede sin voz
- Y mientras tanto, canto, de Víctor Manuel, por La cena
- Caminar el tiempo, de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars, por Parecido a un asesinato
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los Domingos
- Jose Ramon Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes por La furia
- Patricia López Arnaiz por Los Domingos
- Antonia Zegers por Los Tortuga
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Juan Minujín por Los Domingos
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas
- Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actriz de reparto
- Elvira Mínguez por La cena
- Nagore Aranburu por Los Domingos
- Miryam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Antonio “Toni” Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Hugo Welzel por Enemigos
- Jan Monter Palau por Estrany riu
- Mitch por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández por La cena
- Blanca Soroa por Los Domingos
- Elvira Lara por Los Tortuga
- Llúcia Garcia por Romería
- Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección de producción
- Antonello Novellino por Ciudad sin sueño
- Sergio Díaz Bermejo por El cautivo
- Itziar García Zubiri por Los Domingos
- Begoña Muñoz Corcuera por Los Tigres
- Oriol Maymó por Sirât
Mejor dirección de fotografía
- Rui Poças por Ciudad sin sueño
- Bet Rourich por Los Domingos
- Pau Esteve Birba por Los Tigres
- Javier Agirre Erauso por Maspalomas
- Mauro Herce por Sirât
Mejor montaje
- Victoria Lammers por Ciudad sin sueño
- Andrés Gil por Los Domingos
- José M. G. Moyano por Los Tigres
- Cristóbal Fernández por Sirât
- Bernat Vilaplana por Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
- Juan Pedro de Gaspar por El cautivo
- Koldo Vallés por La cena
- Pepe Domínguez del Olmo por Los Tigres
- Mikel Serrano por Maspalomas
- Laia Ateca Font por Sirât
Mejor diseño de vestuario
- Nicoletta Taranta por El cautivo
- Nerea Torrijos por Gaua
- Helena Sanchis por La cena
- Ana Martínez Fesser por Los Domingos
- Anna Aguilà por Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- Ana López-Puigcerver; Belén López-Puigcerver; Nacho Díaz por El cautivo
- Patricia López; Paco Rodríguez H.; Nacho Díaz por Gaua
- Sarai Rodríguez; David Moreno; Óscar del Monte por La tregua
- Karmele Soler; Sergio Pérez Berbel por Maspalomas
- Zaira Eva Adén por Sirât
Mejor sonido
- Aitor Berenguer; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia por El cautivo
- Andrea Sáenz Pereiro; Mayte Cabrera por Los Domingos
- Daniel de Zayas; Gabriel Gutiérrez; Candela Palencia por Los Tigres
- Amanda Villavieja; Laia Casanovas; Yasmina Praderas por Sirât
- Urko Garai; Enrique G. Bermejo; Alejandro Castillo por Sorda
Mejores efectos especiales
- César Moreno; Ana Rubio; Juanma Nogales por Enemigos
- Jon Serrano; Mariano García Marty; David Heras; Iñaki Gil “Ketxu” por Gaua
- Paula Gallifa Rubia; Ana Rubio por Los Tigres
- Pep Claret; Benjamín Ageorges por Sirât
- Jon Serrano; Mariano García Marty; Laura Pedro por Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
- 2025. Todos Somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
- Belén de Dolores Fonzi
- La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes
- La piel del agua de Patricia Velásquez
- Manas de Marianna Brennand
- Un poeta de Simón Mesa Soto
Mejor película europea
- Cónclave de Edward Berger
- La chica de la aguja (The Girl with the Needle) de Magnus von Horn
- On Falling de Laura Carreira
- Un simple accidente de Jafar Panahi
- Valor sentimental de Joachim Trier
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto de Cristian Beteta
- De sucre de Clàudia Cedó
- El cuento de una noche de verano de María Herrera
- Sexo a los 70 de Vanesa Romero
- Una cabeza en la pared de Manuel Manrique
Mejor cortometraje documental
- Dissonancia de Raquel Larrosa
- El Santo de Carlo D’Ursi
- La conversación que nunca tuvimos de Cristina Urgel
- The painter’s room de María Colomer Canyelles
- Zona Wao de Nagore Eceiza Mugica
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso de Héctor Zafra, Santi Amézqueta
- Carmela de Vicente Mallols
- El corto de Rubén de José María Fernández de Vega
- El estado del Alma de Sara Naves
- Gilbert de Alex Salu, Arturo Lacal, Jordi Jiménez
