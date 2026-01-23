El cuarteto de los Premios Feroz ya está listo para la gala

Los cuatro presentadores de la gala de los Premios Feroz se han mostrado "encantados" con la ciudad y todo lo que rodea Pontevedra a falta de dos días de la gran noche de la ceremonia. Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán 'Morris' comparecieron este jueves junto a la presidenta de AICE, María Guerra, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el diputado de Cultura, Jorge Cubela, en la antesala de los galardones.

Guerra destacó el impacto logístico y económico del evento en la ciudad por segundo año consecutivo, afirmando que "el desarrollo de la gala en su totalidad ha generado cincuenta empleos directos, 350 indirectos y está contando con la colaboración de una veintena de empresas de Pontevedra y del resto de Galicia".

Recordó que la retransmisión, a través de La 2, RTVE Play y el canal de YouTube de la organización, será más inclusiva al contar intérpretes de lengua de signos, que también estarán en el escenario del recinto ferial pontevedrés. David Martos y Mariona Gurrull serán los encargados de comentar la gala por televisión.

"Estoy emocionada y nerviosa. Los ensayos están siendo divertidos, pero también difíciles; el escenario impresiona", confesó la veterana del equipo, Petra Martínez, que añadió que "Pontevedra me ha parecido una ciudad tranquila, bonita, preciosa. Se respira calma", tras volver a recorrer las calles de la Boa Vila siete años después de su última visita.

A sus declaraciones se unió Elisabet Casanovas, quien subrayó que "ser cuatro presentadoras nos convierte en un grupo, casi como una compañía de teatro", definiendo la presentación como un acto "muy coral" en el que ha habido entendimiento y sinergias desde el minuto uno.

Por su parte, Samantha Hudson garantizó que repartirse la gala "alivia" y ayuda a sentirse "arropadas" de cara al público, ensalzando el gran trabajo que hizo el año pasado su compañero de gremio 'La Dani'.

También comentó que está disfrutando mucho de la ciudad, elogiando su modelo urbano peatonal, el cual describió como un «oasis» frente a la turistificación que acostumbran las grandes ciudades del resto del panorama nacional.

La cuarta pata de la mesa la pone el anfitrión Antonio Durán 'Morris', que ve al equipo como un "puzle de voces" distintas que debe encajar para ofrecer un show único durante la noche de mañana en el recinto pontevedrés.

Como gallego, expresó su orgullo por la sede y por el peso del audiovisual, celebrando además la presencia de elementos vinculados a la cultura local. No obstante, el cator vigués reconoció que, en muchas ocasiones a lo largo de estos últimos días, "ellas me están guiando a mí", pese a estar "en su propia tierra".

En el apartado institucional, Cubela quiso expresar su júbilo porque un evento de esta dimensión "salga de las grandes capitales nacionales", y asegura que, por segundo año consecutivo, quedará demostrado que "ciudades de la categoría de Pontevedra pueden albergar este tipo de celebraciones".

Lores se sumó a su discurso mostrando su voluntad de mantener la vinculación cultural con los Feroz "más allá de la gala" y aprovechó la ocasión para desear que "el tiempo acompañe el sábado".