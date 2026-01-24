Pontevedra se viste de cine con los Feroz

Ilusión y emoción. Eran los sentimientos más expresados desde primera hora de la tarde de este sábado en el Pazo da Cultura de Pontevedra, a donde se acercaron centenares de fanáticos para poder ver de cerca a las estrellas más reconocidas del panorama audiovisual español actual con motivo de la anhelada gala de los Premios Feroz 2026, que este año repiten escenario en la Boa Vila.

Lo cierto es que la decisión de descentralizar estos galardones ha sido aplaudida y calificada como «todo un acierto» por los asistentes, quienes mostraron su agrado por que este tipo de eventos se realicen en lugares que no sean Madrid o Barcelona. «Que se celebren los Feroz en Pontevedra es muy guay para quitar el paletismo madrileño, para descubrir la cultura que hay fuera de Madrid y aprender que hay capitales de provincia en otros lados», comentaba el humorista gallego David Amor, uno de los primeros en pisar la alfombra roja en esta jornada creada para celebrar el cine español.

El dicho de que el negro es una apuesta segura parece que fue el lema de la pasarela, pues fue el color elegido por prácticamente la totalidad de los invitados, haciendo apelación a la sencillez y a la elegancia de este tono. No obstante, hubieron personalidades que decidieron abandonar este patrón y dar vivacidad a su vestimenta, como fue el caso de Asier Etxeandia -actor de ‘La cena’-, que optó por un traje morado, o la singular Yurena, que se lanzó a la piscina con un vestido amarillo de grandes volúmenes diseñado por José Perea para festejar las seis nominaciones de la serie ‘Superestar’. «Creo que acabaría llorando de emoción si la serie se lleva algún premio», avisaba la cantante. Por otro lado, la influencer viguesa Rebeca Stones, escogió un vestido rojo con una sutil pedrería de la marca Compte, mientras que el talentoso Oliver Laxe fue ataviado con un traje de Adolfo Domínguez, de la misma manera que Carolina Iglesias, quien se mostraba pletórica por que Pontevedra se conviertiera en el plató de estos premios: «Espero que todo el mundo me venga a felicitar por mi tierra, como si fuese una boda».

Dejando a un lado la frase de «espero que gane el mejor», varias celebridades se han atrevido a mostrar sus preferencias de cara a los ganadores de la noche. «Yo soy muy de series. Mis dos favoritas son ‘Animal’ y ‘Furia’», apuntaba la influencer pontevedresa Natalia Maquieira. También Hugo Welzel, actor nominado a los Premios Goya, anunciaba que «mi película favorita de este año ha sido ‘Muy lejos’ y ‘Los domingos’, a ver qué pasa». Aunque no todos mostraron sus opiniones. Por ejemplo, Vicky Luengo, vestida de Dries Van Noten, prefirió no mostrar sus preferencias: «Tengo amigos por todos lados, no me puedo posicionar».

Uno de los aspectos más elogiados por los asistenes fue la gastronomía gallega, destacando la calidad de la comida, especialmente del pescado y del marisco. En este sentido, una de las visitas reseñables fue la del mercado de la ciudad, que dispone en la primera planta de un espacio para degustar los manjares gallegos más frescos. «Está bien venir a ciudades donde sigan existiendo los comercios de siempre. Me ha encantado que me atienda una señora de toda la vida y me dé el hilo negro que necesitaba para el bajo del pantalón», expresaba Aitor Albizua, presentador de TVE.

La gran acogida de estos dos años de los Premios Feroz en Pontevedra plantea la posibilidad de un futuro regreso. «Ojalá los Goya sea lo siguiente que hagáis», exclamaba el actor Miguel Ángel Muñoz. De hecho, en la alfombra roja fueron varios los que hicieron un llamamiento para que una próxima entrega en la ciudad se convierta en una realidad. «El alcalde ha hecho muy bien en invertir en cultura. Me parece arte que se haga aquí, yo a Madrid no quiero ir, ya hay mucha oferta cultural», señalaba la actriz Candela Peña, quien no se quiso despedir sin dejarle un mensaje al regidor: «Miguel, invierte un poquito más y que el año que viene se hagan también aquí». Una inicativa en la que también participó Petra Martínez: «¡Pido que Los Feroz se hagan siempre en Pontevedra!». Ante esto, Lores señaló que «estamos encantados y abiertos a que los Feroz vuelvan cuando quieran», destacando que «seguiremos trabajando para poner a Pontevedra, generando actividad económica y orgullo de pertenencia a una ciudad que es un ejemplo en el mundo». Por último, María Guerra, presidenta de la AICE, también ha dejado la puerta abierta a un posible regreso: «El segundo año en Pontevedra no ha podido ser mejor, tanto la ciudad como el ayuntamiento se han volcado, todos los actos han estado llenos y volveríamos mañana mismo».

Con el fin de apoyar y homenajear al cine español, a la cita también acudieron la vicepresidenta Yolanda Díaz, el Ministro de Cultura Ernest Urtasun; el delegado del Gobierno Francisco Martín; o el vicepresidente de la Diputación Rafa Domínguez.