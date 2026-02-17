Javier Bardem y otros artistas critican el Berlinale por su silencio sobre Gaza
Tilda Swinton, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri o Tatiana Maslany también firman la carta abierta a la organización
EFE
Más de 80 artistas han firmado una carta abierta al Festival de Cine Berlinale, condenando el silencio de la organización y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza, informó Variety.
Javier Bardem, Tilda Swinton, Angeliki Papoulia, Saleh Bakri o Tatiana Maslany, entre otros profesionales de la industria, se encuentran entre los firmantes, que condenan el silencio del reconocido festival que se celebra en la capital alemana.
"Esperamos que las instituciones de nuestra industria se nieguen a ser cómplices de la terrible violencia que sigue ejerciéndose contra el pueblo palestino", dice la carta obtenida por el medio especializado en la que urgen al festival condenar "el genocidio israelí en curso contra los palestinos". "Nos consterna la implicación de la Berlinale en la censura de artistas que se oponen al genocidio que Israel continúa perpetrando contra los palestinos en Gaza y al papel clave del Estado alemán en su facilitación", ahonda el escrito.
La carta llega en medio de la edición del festival y después de que el presidente del jurado, el director alemán Wim Wenders, declarara en la rueda de prensa inaugural que debían mantenerse al margen de la política, tras ser preguntado por Gaza y por el respaldo del Gobierno alemán, principal financiador del certamen, a Israel.
La respuesta de Wenders generó críticas en el sector, así como el rechazo de otros artistas que incluso cancelaron su participación en el encuentro, entre ellos la autora india Arundhati Roy, quien calificó los comentarios de "inadmisibles". "Discrepamos fervientemente de la declaración del presidente del jurado de la Berlinale 2026, Wim Wenders, de que hacer cine es "lo opuesto a la política". No se puede separar uno de la otra", continúa el escrito.
La carta resalta que numerosos festivales internacionales de cine "han respaldado el boicot cultural al apartheid israelí" y destaca que "más de 5.000 profesionales del cine, entre ellos importantes figuras de Hollywood e internacionales, también han anunciado su negativa a colaborar con compañías e instituciones cinematográficas israelíes cómplices".
