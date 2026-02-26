Los Goya, el reflejo de una desigualdad estructural: 90 nominadas versus 146 nominados

A pesar de algunos avances en la última década de un talento femenino que llega este año incluso hasta los premios Óscar, gracias a la nominación de las responsables de sonido de 'Sirat', las mujeres siguen siendo minoría tras la cámara y las profesiones técnicas del mundo del cine continúan masculinizadas.

Así lo revelan, entre otros indicadores, y a falta de datos contrastados de profesionales por sexos en el sector, las últimas nominaciones a los premios Goya, en los que solo el 38 % de directoras, guionistas, productoras, directoras de fotografía, entre otras categorías, son mujeres.

"Las nominaciones dibujan un panorama ambivalente para el sector: avances significativos en la presencia de mujeres conviven con desigualdades estructurales persistentes, especialmente en determinadas categorías técnicas y en materia de diversidad", explican a EFE desde la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

De las personas nominadas este año, 90 son mujeres y 146, hombres. Una cifra que confirma una tendencia de crecimiento comparada con otros años, pero que sigue reflejando desigualdad.

El hito femenino de 'Los domingos'

Entre los hitos más destacados de esta edición, sobresale que la película más nominada del año, 'Los domingos', dirigida, escrita y producida por mujeres (Alauda Ruiz de Azúa en la dirección y el guion, y Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida y Nahikari Ipiña en la producción), es un hecho aún excepcional en la historia de los Goya.

Además, en cuatro de las cinco candidatas a Mejor Película hay mujeres en los equipos de producción, aunque solo dos, 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sorda', de Eva Libertad, están dirigidas por mujeres.

Igualmente, en esta edición, Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa optan al premio a Mejor Dirección, un galardón que, en toda la historia de los Goya, solo ha sido concedido a tres mujeres: Pilar Miró (1996), Icíar Bollaín (2003) e Isabel Coixet (2005 y 2017).

Para la directora del BCN Film Fest y experta en cine de RNE, Conxita Casanovas, todavía queda mucho por andar aunque lo cierto es que la situación ha cambiado mucho con la última hornada de mujeres cineastas.

Nuevas miradas, nuevas narrativas

"Antes había como mucho una directora nominada, era el máximo. Espacio para una. Ahora son más. Hay más directoras y ello conlleva además nuevas miradas y nuevas narrativas sobre asuntos hasta ahora muy poco tratados, empezando por la maternidad", ha explicado.

Desde la escuela de cine ESCAC, su responsable, Sergi Casamitjana, defiende el trabajo de feminización de la profesión que realizan las universidades y escuelas de cine, en las que ya más del 50 % de matriculados son mujeres.

"Es cierto que en la industria tradicionalmente había más hombres, pero el presente y el futuro será femenino; los datos son los que son", explica Casamitjana tras subrayar el aumento de nominadas en categorías técnicas más allá de diseño de vestuario o maquillaje.

En ese sentido, también la asociación CIMA de mujeres cineastas apunta que la brecha de género no se expresa de forma homogénea en los distintos departamentos técnicos, y ahí surgen contrastes especialmente significativos.

Este año, Dirección de Fotografía, Montaje y Dirección de Arte apenas concentran una de cada cinco nominaciones femeninas (Bet Rourich, Victoria Lammers y Laia Ateca, respectivamente).

La actriz Blanca Soroa; la directora Alauda Ruiz de Azúa y la actriz Patricia López Arnaiz, durante la presentación de ‘Los Domingos’ en el Festival de Cine de San Sebastián, a 22 de septiembre de 2025, en San Sebastián. / Unanue - Europa Press / Europa Press

Pocas directoras de fotografía

En Dirección de Fotografía preocupa que en más de cuatro décadas de los premios Goya solo una mujer, Daniela Cajías, haya sido reconocida con el galardón. Lo cierto es que se trata de un ámbito históricamente masculinizado donde la presencia femenina sigue siendo muy reducida, apenas un 21 %, según el Informe CIMA 2024.

Más llamativo resulta el caso de Dirección de Arte: a pesar de que las mujeres ocupan aproximadamente entre el 60 y el 65 % de los puestos desde hace años, ese peso profesional no se traduce en premios. En 40 años de historia, únicamente Ana Alvargonzález, por 'Pa negre', ha obtenido el Goya.

En las categorías técnicas, el sonido merece una mención especial: de los cinco equipos nominados, cuatro incluyen mujeres y dos están formados íntegramente por ellas. Se trata de 'Sirat', con Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, cuya nominación al Óscar marca un hito histórico, y 'Los domingos', integrado por Andrea Sáenz Pereiro y Mayte Cabrera.

Como en ediciones anteriores, la presencia de mujeres continúa concentrándose en categorías tradicionalmente feminizadas, como Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, lo que evidencia la persistencia de estereotipos de género en los oficios vinculados a la estética dentro de la industria.

Así, destacan desde CIMA, sobre la representación de las mujeres en el sector del largometraje en España, en términos de segregación vertical, los cargos con mayor capacidad de decisión (dirección, producción y guion) siguen siendo los más resistentes al cambio, "confirmando la vigencia del denominado techo de cristal".

Las "niñas" del rodaje

Esta entidad lanza algunas recomendaciones, como las cláusulas de igualdad en las subvenciones y ayudas estatales y autonómicas o promover cuotas o criterios inclusivos en 'casting', dirección y guion.

Las nominadas al Óscar al mejor sonido por 'Sirat', Amanda Villavieja, Yasmina Praderas y Laia Casanovas explicaban en una entrevista con EFE a finales de enero que habían crecido en la profesión con muy pocos referentes femeninos.

Noticias relacionadas

Praderas rememoraba que incluso en muchos rodajes sus compañeros se referían a ella como "la niña". Una "niña" que, junto a sus compañeras, podría pasar a la historia. Si ganan el Óscar será la primera vez en la historia de los premios de Hollywood que un equipo enteramente femenino de sonido se haga con la estatuilla.