Última hora de los Premios Goya 2026, en directo | Barcelona acoge este sábado la gran fiesta del cine español

La ciudad de Barcelona acoge este sábado, 26 años después, la gala de los Premios Goya. El cine español celebrará su gran fiesta en una ceremonia en la que parten como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas, y a 'Sirat', con once.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Susan Sarandon, Goya Internacional y Gonzalo Suárez, Goya de Honor Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional. La Academia le otorga esta reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Ella recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Karla Sofía Gascón Entre los entregadores destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala tras las críticas por tuits pasados de corte racista, pese a que la cinta que protagonizaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea. También entregará premio la futbolista del F.C. Barcelona Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini La 40 edición, que tendrá lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales. Más de 60 profesionales entregarán 'cabezones'.

La fiesta empieza con la alfombra roja Esta noche los ojos estarán puestos en la elección de los vestidos y trajes, muchos de ellos confeccionados en exclusiva para la ocasión. Es el caso de Anna Castillo, Victoria Luengo, Alba Flores, Leonor Watling o Nora Navas, y por supuesto, de la ganadora del Goya de Honor, Susan Sarandon. Otro foco estará en los cambios de vestuario de la presentadora, Rigoberta Bandini. El estilo de Paco León, Mario Casas, Julio Peña, Álvaro Cervantes, Eduard Fernández o Miguel Rellán serán el contrapunto sobre la alfombra.