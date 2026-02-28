En Directo
Ceremonia de entrega
Última hora de los Premios Goya 2026, en directo | Barcelona acoge este sábado la gran fiesta del cine español
Los Goya de 2026 tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas , y a 'Sirat', con once
Javier Quintana
La ciudad de Barcelona acoge este sábado, 26 años después, la gala de los Premios Goya. El cine español celebrará su gran fiesta en una ceremonia en la que parten como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas, y a 'Sirat', con once.
Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Susan Sarandon, Goya Internacional y Gonzalo Suárez, Goya de Honor
Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo. Otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.
La Academia le otorga esta reconocimiento por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de "incuestionables" obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto. Ella recogerá el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, premio que en anteriores ediciones han recibido Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.
Karla Sofía Gascón
Entre los entregadores destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala tras las críticas por tuits pasados de corte racista, pese a que la cinta que protagonizaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea. También entregará premio la futbolista del F.C. Barcelona Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.
Luis Tosar y Rigoberta Bandini
La 40 edición, que tendrá lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales. Más de 60 profesionales entregarán 'cabezones'.
La fiesta empieza con la alfombra roja
Esta noche los ojos estarán puestos en la elección de los vestidos y trajes, muchos de ellos confeccionados en exclusiva para la ocasión.
Es el caso de Anna Castillo, Victoria Luengo, Alba Flores, Leonor Watling o Nora Navas, y por supuesto, de la ganadora del Goya de Honor, Susan Sarandon. Otro foco estará en los cambios de vestuario de la presentadora, Rigoberta Bandini.
El estilo de Paco León, Mario Casas, Julio Peña, Álvaro Cervantes, Eduard Fernández o Miguel Rellán serán el contrapunto sobre la alfombra.
La gala de los Premios Goya llega a Barcelona
La gala de los 40 Premios Goya se celebra este sábado en Barcelona, en la que se reparten treinta estatuillas, y en la que 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'Xirat' de Oliver Laxe parten como favoritas.
Barcelona es la ciudad anfitriona de los premios este año. Repite por segunda vez, pues ya acogió la gala en el 2000. El Auditori del Centre de Convencions Internacionals, con un aforo de unas 3.000 localidades, será el escenario de este 40 aniversario.
La ceremonia se retransmitirá a partir de las 22.00 horas por La 1 de TVE, aunque desde las 19.15 horas podrá seguirse la alfombra roja en la televisión pública.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Cientos de kilos de lacón y música de Los Satélites: la fiesta a 30 minutos de Santiago para bailar y repetir plato
- La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
- Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición
- Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
- Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia competirán por ser el mejor cocinero joven de España
- La DGT pone en marcha dos nuevos radares en Galicia: dónde están ubicados y qué debes saber