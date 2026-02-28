Premios de cine
Nagore Aranburu y Álvaro Cervantes, mejor actriz y actor de reparto en los premios Goya 2026
El intérprete catalán se alza con el cabezón por su papel en 'Sorda' y la actriz guipuzcoana, por su trabajo en ‘Los Domingos’
Redacción
Los actores Álvaro Cervantes y Nagore Aramburu han sido galardonados este sábado con los Premios Goya 2026en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente, durante la 40ª edición de estos galardones.
Cervantes se alzó con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película ‘Sorda’, imponiéndose a Miguel Rellán, nominado por ‘El cautivo’; Juan Minujín, por ‘Los Domingos’; Kandido Uranga, por ‘Maspalomas’; y Tamar Novas, por ‘Rondallas’.
Por su parte, Aramburu recibió el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en ‘Los Domingos’. En esta categoría competía con Elvira Mínguez, por ‘La cena’; Miryam Gallego, por ‘Romería’; Elena Irureta, por ‘Sorda’; y María de Medeiros, por ‘Una quinta portuguesa’.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes del cine español, que celebran su 40ª edición en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Cientos de kilos de lacón y música de Los Satélites: la fiesta a 30 minutos de Santiago para bailar y repetir plato
- La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
- Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
- Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
- Dos alumnos del Centro Superior de Hostelería de Galicia competirán por ser el mejor cocinero joven de España