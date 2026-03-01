Gonzalo Suárez critica a Trump al recibir el Goya de Honor: "Es un personaje que juega al golf con nuestro mundo"

Gonzalo Suárez ha recibido este sábado 28 de febrero en Barcelona el Goya de Honor en la 40.ª edición de los premios, de manos de la actriz María de Medeiros. En su discurso, sin mencionarlo, el cineasta ha criticado al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ha calificado de "personaje que juega al golf con nuestro mundo".

"No podía imaginar, lo confieso, llegar a un momento en que existe un hombre, más que un hombre, no, perdón, un personaje que juega al golf con nuestro mundo impunemente, tratando de meterlo en el agujero más negro. Ese hombre, de cuyo nombre no quiero acordarme, me impele a contaros un cuento", ha señalado el galardonado, nada más recibir el Goya.

Así, en su relato, ha explicado cómo un vagabundo que está al borde de la carretera, bajo la lluvia, es recogido por un conductor que se arrrepiente de su acción al ver cómo el coche se empapa por el agua. Sin embargo, Dios le compensa por su obra de caridad y convierte al vagabundo en una princesa, con la que pasa la noche, para volver a convertirse al amanecer en el vagabundo que era.

"Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad", ha ironizado Suárez, para proseguir con un discurso en el que ha alabado "un género que permite soñar despiertos". "Aparte de las realidades virtuales y la imaginación, el cine es el último reducto con el que podemos soñar despierto", ha continuado.

En este punto, se ha remitido a ese primer bisonte pintado en las cavernas. "Estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Ahora, también tengo que reconocer que, en este momento, el bisonte soy yo", ha bromeado.

Un emocionado Suárez y ante un auditorio en pie, también ha dado las gracias a la Academia, ante lo que ha calificado de "regalo de cumpleaños", además de recordar la "circunstancia" de que se ha otorgado en Barcelona, donde hizo sus primeros trabajos.

Antes de hacer entrega del premio, Medeiros ha recordado que "Julio Cortázar destacó en él su capacidad de sorprender, de aparecer ahí donde no se le espera, de transitar con total facilidad entre varias formas de expresión". "Escritor que hace cine, cineasta en la literatura, autor de teatro, periodista", ha resumido la actriz, que ha recordado su trabajo en 'El detective y la muerte', rodada en Varsovia con Javier Bardem y Charo López.

Como ha asegurado, se trata de "un creador único, una voz y una mirada absolutamente originales", al tiempo que ha ensalzado la "brillante literaria de los guiones de Gonzalo y también su inmensa libertad artística".