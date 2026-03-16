Oscar 2026
Oliver Laxe, director de 'Sirat', llega a la gala de los Oscar: "Ahora tengo mucho peligro"
'Sirat' se ha convertido en la única película española con representación en los Oscar, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido
Leticia Blanco
Oliver Laxe ha pasado por la alfombra roja. Es consciente de que ‘Sirat’ no es una película de consenso pero se ha sentido muy bien acogido en Estados Unidos. “Me han dicho: ‘No cambies, nos gusta lo que haces. Y es bonito eso, me legitima y creo que tengo ahora una bonita responsabilidad. Ahora tengo mucho peligro”, ha explicado antes de entrar en la gala. El gallego ha confesado que tiene ganas de descansar después de 10 meses de intensa promoción, pero también de empezar a crear. “Tengo ganas de mambo”.
El director español Oliver Laxe ha aparecido este domingo en la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles, donde está nominado por 'Sirat' a los galardones a mejor película internacional y mejor sonido, con un broche en forma de sandía en apoyo a Palestina.
La sandía es un símbolo de resistencia y solidaridad palestina, adoptado por la población palestina tras la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando Israel prohibió exhibir públicamente símbolos nacionales palestinos, incluida la bandera en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, en los territorios ocupados.
'Sirat' se ha convertido en la única película española con representación en los Oscar, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. En un primer momento, durante las fases de votaciones, parecía que iba a ser candidata también a las categorías de música, casting y fotografía, pero finalmente cayeron.
De esta manera, 'Sirat' ha sido el primer film español en tener una nominación a Mejor Sonido, después de que 'La sociedad de la nieve' casi lo consiguiera en 2024. Además, este hito viene acompañado de otro, ya que es la primera vez que un equipo formado únicamente por mujeres opta a esta categoría. Las responsables detrás de este logro son Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas. Además, el largometraje viene de una serie de victorias en esta categoría en los premios nacionales, tanto en los Gaudí, como en los Goya.
El director gallego protagonizó un rifirrafe con Rodrigo Sorogoyen, director de filmes como 'As Bestas' y también nominado a los galardones de la Academia de Hollywood por el cortometraje 'Madre'. En un encuentro que tuvo lugar una noche de septiembre en un karaoke de una ciudad del norte de España, ambos intercambiaron opiniones sobre el estilo cinematográfico del otro, según narra el New York Times, en un artículo sobre 'Sirat' antes de la celebración de los Óscar, este domingo.
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