Premios de cine
Sean Penn gana el Oscar a mejor actor de reparto, pero no acude a la ceremonia: “No pudo estar aquí esta noche, o no quiso”
Según el 'The New York Times', el actor se ha dirigido a Ucrania
Redacción
El actor Sean Penn ha ganado el Oscar este domingo a mejor actor de reparto por su interpretación en la película 'Una batalla tras otra', aunque no ha acudido a la ceremonia para recogerlo. Según el 'The New York Times', el actor se ha dirigido a Ucrania.
"Sean Penn no pudo estar aquí esta noche... o no quiso... así que aceptaré este premio en su nombre", ha declarado el actor Kieran Culkin al presentar el galardón. Penn también ganó por su interpretación en los Globos de Oro, los BAFTA y los Premios del Sindicato de Actores.
El intérprete ha pasado mucho tiempo en Ucrania desde 2022, cuando grabó el documental 'Superpower', sobre la invasión rusa del país.
Según el diario estadounidense, cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Penn la calificó como "la punta de lanza del abrazo democrático de los sueños". "Si permitimos que luche sola, nuestra esencia como Estados Unidos estará perdida", añadió.
El actor entabló amistad con Zelenski y, durante una visita, sacó uno de sus Oscar de una bolsa de lona y se lo regaló. Penn le dijo que podría devolvérselo cuando se ganara la guerra.
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