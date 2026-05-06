Movimiento sorpresa en HBO Max: la saga original de 'Harry Potter' desaparecerá de la plataforma poco antes del estreno de la nueva serie

HBO Max perderá el próximo 31 de mayo una de las sagas más potentes de su catálogo. Las ocho películas de ‘Harry Potter’ aparecen ya en la plataforma con el aviso de que “se van pronto”, lo que confirma su salida a final de mes. La marcha afecta a los títulos protagonizados por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, desde ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ hasta ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2’.

La retirada también alcanza a algunos títulos de ‘Animales fantásticos’. En el caso de ‘Los crímenes de Grindelwald’, HBO Max muestra igualmente el aviso de salida, aunque no ocurre lo mismo con la primera ni la tercera película de esta segunda saga, ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ y 'Los secretos de Dumbledore', que por ahora no aparecen marcadas con ese mensaje. Hasta hace unos meses, la propia plataforma destacaba que su catálogo incluía las ocho películas originales, la trilogía de ‘Animales fantásticos’ y varios contenidos especiales del universo creado por J.K. Rowling.

La salida resulta especialmente llamativa por el momento elegido. Este 2026 se cumplen 25 años del estreno cinematográfico de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, y HBO Max prepara además la llegada de su nueva serie original basada en los libros. La ficción, que contará de nuevo la historia desde el inicio con un nuevo reparto, tiene previsto estrenarse en Navidad de 2026 en HBO Max.

Por ahora, HBO Max no ha explicado oficialmente los motivos de la desaparición de las películas. La opción más probable es un movimiento de derechos, y que las películas pasen a otra plataforma interesada en hacerse con la saga en exclusiva durante un periodo determinado. Aun así, no deja de sorprender que ocurra justo cuando la compañía está reforzando la marca ‘Harry Potter’ de cara al estreno de la serie, que incluso habría renovado ya por una segunda temporada antes de su debut.

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La franquicia se queda así en una situación poco habitual dentro de HBO Max: la plataforma mantiene su apuesta por el futuro televisivo de ‘Harry Potter’, pero perderá temporalmente las películas que convirtieron la saga en un fenómeno global. Los seguidores que quieran revisarlas dentro del servicio tienen hasta el 31 de mayo para hacerlo antes de que desaparezcan del catálogo.