Estreno de cine
Crítica de 'Las ovejas detectives': son realmente ovejas detectives, y son irresistibles
La cinta de Kyle Balda sigue a un rebaño de ovejas detectivescas que investigan la muerte de su dueño, combinando intriga y fantasía animal
Nando Salvà
'Las ovejas detectives'
Director: Kyle Balda
Reparto: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine
Estreno: 8 de mayo de 2026
Puntuación: ★★★
Las películas sobre misterios criminales son muchas y muy variadas, pero en el último siglo y cuarto ninguna de ellas -ni siquiera 'El silencio de los corderos' (1991), a pesar de lo que su título sugiere- había cargado su protagonismo sobre lomos ovinos. De poner remedio a esa imperdonable carencia se encarga esta combinación de intriga policiaca y fantasía sobre animales parlantes cuyo principal atractivo proviene precisamente del choque entre ambos géneros. Lo protagoniza un rebaño de ovejas versadas en el ámbito de las ficciones detectivescas -es una larga historia- cuya líder decide resolver el enigma que envuelve la repentina muerte de su dueño, y que en el proceso abre los ojos al mundo.
A partir de esa premisa, el director Kyle Balda despliega una galería de pintorescos personajes humanos sospechosos de haber cometido el crimen a los que se conforma con tratar como caricaturas más bien ridículas. Es cuando los borregos toman las riendas del relato, en cambio, que la película resulta más disfrutable, deleitándose en el caótico trabajo de investigación y salpicándolo de subtramas que aportan cierta carga emotiva a sus peripecias. Si bien no alcanza el nivel general de creatividad del díptico porcino 'Babe' -su referente más inmediato-, teje una peripecia argumental razonablemente ingeniosa, e incluye varios gags impagables entre los que destacan una escena que incluye una gallina y una carretera y otra en la que una oveja trata de explicarle a Dios a otra. Y, mientras, se las arregla para ejecutar con pericia arriesgados cambios de tono para ofrecer reflexiones sobre la lealtad, la inclusión y la necesidad de asumir la mortalidad y completar el duelo. No sería razonable exigirle más.
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