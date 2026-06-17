Javier Bardem, primer español en dejar sus huellas en Hollywood arropado por Michael Mann y Denis Villeneuve

Javier Bardem ha delado las huellas de sus manos, sus pies y hasta su nariz en cemento durante una ceremonia en el legendario Teatro Chino de Hollywood, convirtiéndose en el primer artista español en recibir tal honor. En su discurso de agradecimiento, además de tener un sentido recuerdo para su madre, la fallecida actriz Pilar Bardem, el español cargó contra Donald Trump, los agentes del ICE y volvió a denunciar "el genocidio en Gaza".

El intérprete comenzó su discurso agradeciendo las palabras que le habían dedicado momentos antes los directores Michael Mann y Denis Villeneuve, palabras que, según él "obviamente no merezco, pero las acepto".

"Estoy realmente muy agradecido con todas las personas maravillosas con las que he tenido el placer de trabajar a lo largo de todos estos años, porque poder explorar personajes tan complejos junto a algunos de los mejores actores, directores y productores que existen, como Jerry Bruckheimer, es algo que nunca tomo a la ligera", expresó.

"Hay algo muy especial en la energía que surge cuando nos reunimos para crear una película, una experiencia que, en serio, es muy singular", explicó el actor, remarcando la concentración del equipo y "la manera en que todos trabajamos juntos de forma coordinada y tan estrecha hacia una visión compartida y única".

El intérprete señaló que "jamás habría imaginado" dejar sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood y que era "un verdadero honor formar parte de esta notable, histórica y venerable tradición". "Y cuando pienso en los nombres que han estado en este lugar, nombres que han dejado huella, me cuesta creer que todo esto sea real, aunque quizá lo crea cuando el cemento se haya secado", observó.

Aparte de mostrar su profundo agradecimiento por el reconocimiento y alabar la profesión, Bardem aprovechó su discurso en la ceremonia para llamar la atención sobre algunos temas. Así, exponiendo cómo le había acogido la ciudad de Los Ángeles, el intérprete declaró entender "por qué tanta gente de tantos rincones del mundo acaba encontrando el camino hasta aquí", señalando que "no importa cuantos Trumps estén en el poder o cuantos agentes de ICE haya en las calles, la gente siempre va a continuar viniendo y creyendo en las oportunidades que esta ciudad representa".

El actor recordó también a su madre, Pilar Bardem, indicando que no estaría ese día allí de no ser por ella, pieza clave en su educación que le enseñó que "nunca te debes casar con el éxito o con el fracaso, porque ambos son una mentira".

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"Pero la lección más importante que aprendí de ella es que nunca debes dejar de levantar tu voz para denunciar la injusticia y para defender a aquellos que no suelen ser escuchados, por eso seguiré denunciando el genocidio en Gaza, así como la brutal violencia de los colonos en Cisjordania", expuso, asegurando que el amor es siempre más fuerte que el odio.