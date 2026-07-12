De Troya a la galaxia, pasando por el Misisipi: 10 visiones de 'La Odisea'

Desde un cortometraje de cuatro minutos a una serie de siete horas y media; de un 'spaghetti western' a una odisea espacial; de Els Joglars a los hermanos Coen. El poema épico atribuido a Homero en el que se narra la vuelta a casa del héroe Ulises tras la guerra de Troya ha sido objeto de numerosas y muy distintas adaptaciones al cine y la televisión. Estas son 10 de las aproximaciones más destacadas.

'La isla de Calipso. Ulises y Polifemo' (1905) Georges Méliès. El héroe homérico hace su primera aparición en el cine en este cortometraje que mezcla, en versión libérrima, dos pasajes de 'La Odisea': el de la isla de Ogigia, gobernada por la ninfa Calipso, y el encuentro con el cíclope Polifemo. En solo cuatro minutos, Méliès (que interpreta a Ulises) se las apaña para meter bailes, escamoteos (el de Calipso, que desparece para ser sustituida por la mano del gigante) y otros efectos especiales, como el movimiento del ojo de Polifemo, que acabará perforado por una lanza en un momento de puro 'gore'.

'Ulises' (1954) Mario Camerini. Entretenidísimo péplum que sabe equilibrar una difusa fidelidad a la obra clásica (aunque prescinde de algunos episodios importantes y altera otros) con un ágil ritmo narrativo, salpicado de escenas de acción y encantadores efectos especiales. Kirk Douglas lidera un rutilante reparto en el que brillan Silvana Mangano (en el doble papel de Circe y Penélope) y Anthony Quinn (como Antínoo). Durante años, esta película fue para muchos niños la puerta de entrada al universo de Homero, como atestiguó Giuseppe Tornatore cuando decidió proyectarla en su 'Cinema Paradiso'.

Póster de 'Ulises', de Mario Camerini / EPC

'El retorno de Ringo' (1965) Duccio Tessari. Tras el éxito de 'Una pistola para Ringo', Tessari, que había debutado en la dirección con el péplum 'Los titanes', tuvo la ocurrencia de trasladar 'La Odisea' al eurowéstern, tomándose más licencias que un agente 00. Giuliano Gemma interpreta a un capitán del ejército de la Unión que, acabada la guerra de secesión, vuelve a su Ítaca particular (un pueblo fronterizo llamado Mimbres) y encuentra a su mujer presa de un grupo de forajidos. Lo que sigue es una venganza ejecutada con competencia y sadismo mientras suena música de Morricone. O sea, todo bien.

'Las aventuras de Ulises' (1968) Franco Rossi y otros. Ambiciosa coproducción entre Italia, Francia Yugoslavia y la República Democrática Alemana que, gracias a su homérica duración (446 minutos), pudo permitirse servir la versión más fiel al poema épico original. Lo hizo además con un estilo visual sobrio y realista, sin los desmanes habituales, y con un ajustado reparto internacional encabezado por el armenio Bekim Fehmiu (Ulises) y la griega Irene Papas (Penélope). La RAI la emitió como una miniserie de ocho capítulos y poco después se estrenó en cines una insatisfactoria versión de solo 109 minutos.

'La Odisea de los muñecos' (1975) Carlos González Groppa. Considerada la primera película de animación mexicana hecha con la técnica 'stop motion' (aunque algunos le niegan la calificación de largometraje porque dura 59 minutos), esta adaptación con muñecos de madera pensada para un público infantil destaca por sus trazas psicodélicas (el episodio de los lotófagos es magnífico) y por su animada banda sonora, aunque las limitaciones presupuestarias resultan dolorosamente evidentes. El fracaso del filme empujó al argentino González Groppa a abandonar la dirección para dedicarse a los guiones y la literatura.

Carlos Gonález Groppa, animando a sus criaturas / EPC

'La Odisea' (1976) Els Joglars. Más estrecheces presupuestarias solventadas con un derroche de ingenio. En esta serie de cinco capítulos que se emitió en el programa infantil 'Un globo, dos globos, tres globos', la compañía dirigida por Albert Boadella relataba algunos pasajes relevantes de la obra de Homero convirtiendo palos en espadas, orinales en cascos, sillas en caballos, mesas en islas y sábanas agitadas en mares embravecidos. A medio camino entre la adaptación y la parodia (los actores se saltaban una y otra vez los guiones de Francesc Nel·lo), el resultado fue tan didáctico como hilarante.

Albert Boadella, en una imagen de 'La Odisea' / EPC

'Ulises 31' (1981) Nina Wolmark y Jean Chalopin. Coproducción francojaponesa que trasladaba 'La Odisea' al siglo XXXI. Después de enfurecer a los dioses por matar al Cíclope que tenía prisionero a su hijo Telémaco, Ulises vaga por la galaxia en su nave espacial en compañía de una niña azul, un robot rojo y un puñado de tripulantes condenados a permanecer hibernados y en suspensión (de ahí la popular frase "estás más colgado que Numaios"). La serie fue un fenómeno en la España del felipismo gracias, en parte, a una sintonía memorable y a la voz olímpica de Constantino Romero (como Zeus, claro).

'La Odisea' (1997) Andrei Konchalovsky. Estimable telefilme de tres horas (se emitió como una miniserie de dos capítulos) que, a diferencia de otras versiones, pone el acento en la intervención de los dioses, aunque prescinde inexplicablemente del episodio de las sirenas, con el juego que da. El recio Armand Assante compone un Ulises más que digno, pero queda eclipsado por la potencia del elenco femenino (Irene Papas, Isabella Rossellini, Greta Scacchi, Geraldine Chaplin y la magnética Vanessa Williams en el papel de Calipso) y por los adorables efectos especiales de la factoría de Jim Henson.

'Oh, brother!' (2000) Joel y Ethan Coen. En esta libre reinterpretación de 'La Odisea' en tono sepia ambientada en el Misisipi de la Gran Depresión, Ulises es un estafador adicto a la cera capilar que se fuga de la cárcel, el cíclope es un vendedor de biblias tuerto, Poseidón es un 'sheriff' sádico, las sirenas son unas atractivas lavanderas y los lotófagos, una secta religiosa. Además, los diálogos son brillantes, la música -blues, country, góspel- es magnífica y George Clooney borda una de las mejores interpretaciones de su carrera, estupendamente secundado por John Turturro y Tim Blake Nelson.