Estrenos de cine
Crítica de 'Maspalomas': El amargo viaje de un anciano al interior del armario
Nando Salvà
'Maspalomas'
Directores: José Mari Goenaga y Aitor Arregi
Intérpretes: José Ramón Soroiz, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Kepa Errasti
Año: 2025
Estreno: 26 de septiembre de 2025
★★★★
A un lado, lo hedonista y luminoso, y al otro lo gris y lluvioso. Lo uno es un paraíso de libertad sexual; lo otro, una prisión social donde ser uno mismo puede provocar rechazo. Es el amargo tránsito que relata la nueva película de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que junto a Jon Garaño componen el equipo creativo responsable de títulos como 'La trinchera infinita' (2019) y 'Marco' (2024). En ella cuentan la historia de un hombre de 76 años abiertamente gay que se ve obligado a dejar su placentera vida en Canarias para ingresar en una residencia en San Sebastián, y que una vez allí se ve empujado de nuevo al armario. Empieza observando cuerpos desnudos que se funden en las dunas, espacio onírico que expresa un tipo de deseo urgente y que remite a ‘El desconocido del lago’ (2013). Y luego, poco a poco, el relato se envuelve de una sensación de derrota.
Mientras confirma el interés del trío vasco en explorar diferentes formas de ocultación, 'Maspalomas' explora con lucidez otros temas tabú como el amor en la vejez, y entretanto sorprende por la finura con la que combina lo cómico con lo trágico y la agudeza con la que nos invita a reflexionar sobre lo que cuesta conquistar ciertas libertades y lo rápido que pueden perderse, los prejuicios que determinan nuestra forma de mirar a los ancianos y los diferentes tipos de armarios en los que permanecemos encerrados.
