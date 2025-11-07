‘El imperio’: Bruno Dumont estira un chiste cósmico hasta romperlo
Su nueva película carga sobre una única ocurrencia mucho más peso del que esta, pese a su brillantez, es capaz de soportar
Nando Salvà
EL IMPERIO
Puntuación: * * *
Director: Bruno Dumont
Reparto: Brandon Vlieghe, Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Fabrice Luchini
Año: 2024
Estreno: 7 de noviembre de 2025
El proyecto cinematográfico de Bruno Dumont ha transitado un impredecible camino entre sus primeros largometrajes, increíblemente sombríos y severos, y la sucesión de musicales imposibles y comedias lunáticas que ha estrenado en la última década. A estas alturas, pues, resulta fascinante descubrir cada nueva adición a su filmografía, pero lo cierto es que su nueva película carga sobre una única ocurrencia mucho más peso del que esta, pese a su brillantez, es capaz de soportar.
Como la más reciente obra previa del francés, ‘El imperio’ plantea la colisión entre lo portentoso y lo más mundano, en este caso contemplando a dos potencias alienígenas enemigas que escogen una aldea pesquera de Normandía para dirimir el dominio del universo, y que para ello invaden los cuerpos de los lugareños. Mientras usa esa premisa para proponer una alegoría orgullosamente idiota sobre nuestro potencial para hacer tanto el bien como el mal, la película muestra poquísimo interés en la más básica lógica narrativa y mucho empeño en llenar su metraje de fuerzas demoníacas, masas negras de ectoplasma, naves espaciales con forma de monumentos arquitectónicos, decapitaciones con espadas láser, intrépidas referencias a Dalí y demás excentricidades. Es, sin duda, una aproximación singular al cine sobre invasiones extraterrestres. Tras sorprendernos con su disparatado dispositivo narrativo, sin embargo, no tarda en dejar claro qué poco más puede ofrecernos.
