'Die, my love': Jennifer Lawrence se luce con un papel a su medida de una joven madre en crisis total

'Die, my love' Dirección: Lynne Ramsay Intérpretes: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek Año: 2025 Estreno: 12 de noviembre de 2025 ★★★

Aunque la británica Lynne Ramsay es una directora de fuerte personalidad, demostrada en títulos como 'Tenemos que hablar de Kevin' y 'En realidad, nunca estuviste aquí', su último trabajo no obedece tanto a sus intereses como a los de Jennifer Lawrence, que interpreta al personaje principal, produce el filme y fue quien le pasó a Ramsey el libro en el que se basa la película –obra de la argentina Ariana Harwicz–, libro que a su vez le fue recomendado a la actriz por Martin Scorsese.

La novela y el filme hablan de maternidades convulsas y la débil línea que separa a veces la cordura de la locura, lo que nos sucede y lo que creemos que sucede. Lawrence y Robert Pattinson encarnan a una pareja que se muda de la gran ciudad a una casa situada en una zona rural. Acaban de tener un hijo. Los acompaña un perro que no cesa de ladrar. También el bebé llora constantemente. Una banda de sonidos que acaban perturbando y dialogan con una banda sonora conformada por canciones que explican en todo momento la situación cada vez más límite que viven los personaje. Ramsey los filma inicialmente haciendo el amor sin parar por todos los rincones de la nueva casa. El sexo y el amor se desvanecen después, prevalecen las excusas de uno y la inseguridad de la otra, que es escritora y apenas puede escribir.

Lawrence sigue teniendo muy en cuenta las enseñanzas interpretativas de Gena Rowlands cuando actuaba en los filmes de John Cassavetes, aunque estos abordaran la locura, o la diferencia, de manera más seca y directa. A 'Die, my love' le sobran posturas 'arty' y le falta una mayor intensidad, pero es una obra notable sobre la divergencia en cuanto a los roles que debemos asumir permanentemente.