Estreno de cine
Crítica de 'Águilas de El Cairo': el sueco-egipcio Tarik Saleh concluye su trilogía de la ciudad con un buen ejemplo de intriga política
Quim Casas
'Águilas de El Cairo'
Dirección: Tarik Saleh
Intérpretes: Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Estreno: 13/3/2026
Puntuación: ★★★
El director sueco de origen egipcio Tarik Saleh ha realizado tres películas sobre la realidad social de Egipto a partir de dos géneros, el cine negro y el thriller político, y centrándose en la corrupción de todas las esferas del poder, tanto el policial como el militar y el religioso. Utilizando bien las premisas de dos géneros solidificados, Saleh bucea por los entresijos de un país en descomposición moral. La corrupción de un detective de homicidios en 'El Cairo confidencial' (título español que evoca al 'noir' estadounidense 'L.A. confidencial') y la de un militar y las jerarquías sunitas en 'Conspiración en El Cairo' se prolonga en ‘Águilas de El Cairo’ en el estamento militar y sus múltiples tentáculos.
El protagonista (encarnado de nuevo por Fares Fares, personaje central de los dos anteriores filmes) es un popular actor obligado a interpretar al líder supremo del país en una película destinada a convertirlo en legendario. A partir de esta premisa se desarrollan una serie de subtramas, algunas de ellas un tanto descuidadas, destinadas todas y cada una de ellas a mostrar la realidad de un régimen autoritario y corrupto, pero también lleno de fisuras. Saleh abandona la atmósfera de cine negro para hacer un filme más de tesis, y con ello su estilo pierde algo de encanto.
