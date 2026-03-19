Estrenos de cine
'Una hija en Tokio': ser padre en contra de la ley
Nando Salvà
'Una hija en Tokio'
Director: Guillaume Senez
Intérpretes: Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki, Tsuyu Shimizu
Año: 2024
Estreno: 20 de marzo de 2026
★★★★
La primera película que Guillaume Senez y Romain Duris rodaron juntos, ‘Nuestras pequeñas batallas’ (2018), hablaba de un padre forzado a asumir sus responsabilidades como tal cuando la madre de sus hijos desaparece, y la segunda cuenta una historia más o menos opuesta: la de un francés residente en Japón a quien se impide ejercer de padre a causa de una ley nacional a punto de ser revocada que, en resumen, condena a muchas personas divorciadas -especialmente si son inmigrantes- a la ruptura total del contacto con su progenie. Tras pasar casi una década tratando en vano de reencontrarse con su hija, y de aprender para ello a lidiar con un sistema que le es hostil, ese hombre ve cómo sus defensas se desvanecen cuando la cría reaparece inesperadamente.
Senez hace hincapié en las barreras que impone vivir en el extranjero, y la mirada que entretanto ofrece de la capital nipona resulta especialmente penetrante si se tiene en cuenta la idealización exótica a la que Occidente suele someter a aquel país. En lugar de condenar la cultura ni el sistema legal japoneses, en todo caso, la película se centra en retratar vidas en suspenso, aferradas a la esperanza en una situación desesperada. Y, mientras lo hace, logra maximizar el impacto emocional de sus momentos climáticos gracias a su rechazo general del sentimentalismo, a los momentos de alegría transitoria que captura y a su persuasiva creencia en la firmeza inquebrantable de los lazos parentales.
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