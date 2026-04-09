Estrenos de cine
‘Mi robot favorito’: un cautivador retrato del amor de máquina
Nando Salvà
'Mi robot favorito'
Director: Kid Koala
Año: 2025
Estreno: 10 de abril de 2026
★★★★
Aunque no está ambientada en la Nueva York de los años 80, sino en un mundo futuro y el espacio exterior, la opera prima como cineasta del músico Eric San -más conocido como Kid Koala- mantiene claras similitudes con ‘Robot Dreams’ (2023), la aclamada fantasía del bilbaíno Pablo Berger, en cuanto que ambas están protagonizadas por un androide y ambas, a través de la animación sin diálogos, reflexionan sobre la soledad y la fuerza de las conexiones que trascienden los vínculos de sangre.
Adaptation de la novela gráfica homónima publicada por el propio San, la nueva película recurre a una paleta de colores pastel y un diseño minimalista para retratar la estrecha relación entre una niña que se prepara para ser astronauta y el abnegado robot que se dedica a su cuidado, que queda rota cuando ella despega hacia el espacio en su primera misión mientras el autómata se queda solo, incapaz de enfrentarse al dolor causado por el abandono.
‘Mi robot favorito’ ofrece a sus espectadores más jóvenes certeros momentos de ‘slapstick’ y comedia tonta protagonizados por su personaje titular e ingredientes como el ingenio que la niña despliega al enfrentarse a una horda de criaturas espaciales hostiles. Y, entretanto, para el público más adulto proporciona una banda sonora impecable y, sobre todo, una reflexión francamente conmovedora sobre el poder balsámico de la imaginación, la efimeridad de los lazos afectivos y el valor de la resiliencia emocional.
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