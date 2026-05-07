Estrenos de cine
Crítica de 'Recreación de un asesinato': El juicio que nunca se realizó por el caso real de la muerte de Sophie Toscan du Plentier
Una década después de su anterior largometraje de ficción, Jim Sheridan se inspira en 'Doce hombres sin piedad' para ofrecer un interesante pero insuficiente ejercicio de reconstrucción de algo que no llegó a ocurrir
Quim Casas
'Recreación de un asesinato'
Dirección: Jim Sheridan, David Merriman
Intérpretes: Vicky Krieps, Aidan Guillen, Colm Meaney
Año: 2025
Estreno: 8 de mayo de 2026
★★★
Han pasado 10 años desde que Jim Sheridan, posiblemente el cineasta irlandés más ilustre de las últimas décadas gracias a títulos como 'Mi pie izquierdo', 'En el nombre del padre' y 'The boxer' –los tres protagonizados por Daniel Day-Lewis–, estrenó su último largometraje, 'La carta secreta'. En este decenio ha realizado varios documentales, uno de ellos centrado en Peter O’Toole. Y algo de documental, mezclado con la representación de un caso real, se encuentra en 'Recreación de un asesinato', una propuesta interesante pero insuficiente.
El filme de Sheridan, codirigido con el debutante David Merriman, parte del asesinato en 1996 de Sophie Toscan du Plantier, esposa del entonces muy influyente productor cinematográfico Daniel Toscan du Plantier, e imagina un juicio sobre el caso acometido en un tribunal irlandés. Un hecho real convertido en representación de lo que pudo ocurrir. El modelo es 'Doce hombres sin piedad'. La cámara apenas sale de las cuatro paredes de la estancia en la que los miembros del jurado discuten y deciden si el inculpado es culpable o no. Dramáticamente es poco creíble, y algo reiterativo. Lo mejor es fijarse en el trabajo de interpretación, aunque la siempre magnífica Vicky Krieps, la jurado que es la única en votar por la no culpabilidad, los eclipsa a todos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Investigan las causas de la muerte de una mujer en una nave del puerto de Ribeira
- Adiós a la librería Ártico de Santiago tras casi medio siglo: 'Nunca me recuperé de la crisis de 2008
- Evitan in extremis el cierre del comedor del Colexio da Ramallosa con un compromiso de pago a sus cuidadores
- Ganados Caquelo compra por 10.500 euros una vaca criada en Chantada que marca el récord histórico en Galicia: 'En 37 años jamás pagué tanto por un animal
- El singular edificio de Santiago que nació entre protestas y hoy es una guardería: “Unha preciosidade que sempre dá que falar"
- Un famoso gallego, entre los participantes de la nueva gran apuesta de Antena 3