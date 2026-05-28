Estreno de cine
'Conoce a los bárbaros': Julie Delpy dirige una sátira política entretenida y eficaz sobre el racismo, la falsa solidaridad y la hipocresía de Occidente
La directora aborda la sátira política con humor y calidez ante la llegada de refugiados sirios a un pueblo bretón
Desirée de Fez
Conoce a los bárbaros
Directora:Julie Delpy.
Reparto: Julie Delpy, Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Ziad Bakri, Dalia Naous, Rita Hayek, Mathieu Demy, Jean-Charles Clichet y Albert Delpy.
Estreno: 22/05/26
Puntuación: ★★★
Julie Delpy tiene una larga trayectoria como directora y al menos dos películas realmente interesantes: la comedia 'El Skylab' (2011), mucho más rara de lo que parece, y 'La Condesa' (2009), magnífico acercamiento a la figura de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, que se avanzaba quince años al nuevo cine de terror en torno a la presión estética sobre las mujeres.
Con sobrada experiencia en la comedia (suyo es también el díptico '2 días en París' y 'Dos días en Nueva York'), en esta ocasión se mete en el complicado terreno de la sátira política. Más complicado aún: en el de la sátira política accesible, con una clara voluntad comercial. Y el resultado no es excepcional, pero sí indiscutiblemente eficaz. El punto de partida es el siguiente: la llegada inesperada de una familia de refugiados sirios (en lugar de los refugiados ucranianos a los que esperaban) altera las vidas de los vecinos de Paimpont, un pequeño pueblo bretón. A partir de esa premisa, Delpy, también coguionista de la película, articula una comedia coral y capitular que satiriza sobre el racismo, la falsa solidaridad y la hipocresía de Occidente.
No tiene la brillantez en la escritura que se le desea a este tipo de propuestas, y el desenlace de las situaciones planteadas es demasiado previsible. Pero es efectiva por su manera de abordar esos asuntos desde la cotidianidad de un puñado de personajes carismáticos, por su forma pícara y a la vez cálida de dar puntadas emocionales y por el oficio de su estupendo reparto coral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía
- Fallece Antonio Caldeiro, del taller Outlet Neumáticos Milladoiro y emprendedor de turismo rural en la Ribeira Sacra
- No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- De Luis Zahera a Festicultores: así serán las fiestas del barrio de Fontiñas en Santiago