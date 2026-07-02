'Magallanes': Lav Diaz dirige una ambiciosa y exigente aproximación a la figura del navegante portugués
El cineasta filipino rehuye la épica del cine de aventuras y se centra en la descripción del progresivo deterioro mental del explorador
Desirée de Fez
'Magallanes'
Dirección: Lav Diaz.
Intérpretes: Gael García Bernal, Ângela Azevedo, Amado Arjay Babon, Dario Yazbek Bernal, Hazel Orencio
Años: 2025
Estreno: 3 de julio de 2026
★★★
Aun siendo la película más accesible del cineasta filipino Lav Diaz (también la más corta, con dos horas y 35 minutos, aunque al parecer existe una versión de alrededor de nueve horas), 'Magallanes' es una propuesta indiscutiblemente exigente. Ambientada en el siglo XVI y centrada en la figura del explorador y navegante portugués Fernando de Magallanes (encarnado por un entregado Gael García Bernal), la película de Lav Diaz gira en torno a la ambiciosa expedición de Magallanes y sus hombres que debía culminar con la llegada a las Molucas, las Islas de las Especias. Es la narración de una epopeya, pero 'Magallanes' no se ajusta al cine de aventuras que persigue la épica. La película de Lav Diaz no se centra tanto en las acciones como en su resultado, invita a la contemplación (incómoda) de las consecuencias de la ambición –y paulatina enajenación– del protagonista y adopta un ritmo pausado que, probablemente, exasperará a quien busque una aventura clásica y no la traducción en imágenes de la mente y del ánimo cada vez más alterados de Magallanes.
Dicho esto, tanto el espectador que conecte con el concepto y los ritmos de la película como el que no se darán de bruces con una propuesta muy estimulante a nivel visual. Fotografiada con maestría por Artur Tort y el propio Diaz, 'Magallanes' destaca por un uso interesantísimo del plano general, fijo y distanciado. Esas imágenes, que a veces parecen pinturas extremas y alucinadas (por el uso del color, por cómo incide la luz en ellas, por cómo se disponen en ellas el horror y la violencia), están impregnadas de los delirios y el progresivo colapso físico y mental del protagonista.
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Fuente: El Periódico
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