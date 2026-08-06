Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Estrenos de cine

Crítica de 'En mar abierto': Otra muestra del subgénero del cine de tiburones construida a partir de tópicos y carente de tensión o espectacularidad

Un fotograma de 'En mar abierto'.

Un fotograma de 'En mar abierto'. / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

Barcelona

'En mar abierto'

Año: 2026

Dirección: Renny Harlin

Intérpretes: Aaron Eckhart, Ben Kinsgley, Molly Belle Wright

Estreno: 7/8/2026

★★

El director finlandés afincado en el cine norteamericano Renny Harlin realizó en 1999 ‘Deep blue sea’, una película de tiburones que no parecía la clásica película sobre escualos que amenazan a los bañistas veraniegos o atacan a las víctimas de un naufragio. Sin ser una obra maestra, aquel filme, el último con cierto interés de Harlin (que antes había hecho ‘La jungla 2’ o ‘Memoria letal’), giraba en torno a la modificación de los códigos genéticos de una especie de tiburones, convirtiéndolos en más inteligentes y violentos.

 Harlin regresa al cine de escualos con ‘En mar abierto’, pero la base de este nuevo acercamiento es convencional. La única idea interesante es que no hay playas, arrecifes o barcos hundidos. Aquí, las víctimas humanas de los depredadores marinos son los supervivientes de un accidente aéreo, de modo que la acción acontece sobre planchas de metal en alta mar o los restos del aparato semihundido. Es un paisaje dantesco, con los fragmentos de lo que queda del avión en la superficie y las criaturas amenazadoras debajo. Los planos bajo el mar preparan, como siempre, la amenaza: nada ha cambiado desde el ‘Tiburón’ de Steven Spielberg. El resto son leves pinceladas sobre los personajes, un piloto que disfruta en el karaoke o un primer oficial que huye de sí mismo. Poco más.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
  2. La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
  3. Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
  4. Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de 'la siembra
  5. La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía
  6. National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
  7. Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar
  8. Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

El festival Maré 2026 en Santiago anuncia su cartel con Aterciopelados, Haydée Milanés y Marcos Coll, entre más artistas

El festival Maré 2026 en Santiago anuncia su cartel con Aterciopelados, Haydée Milanés y Marcos Coll, entre más artistas

Viños, paisaxe, gastronomía, literatura e patrimonio: máis de mil persoas gozan das experiencias do Boviño Wine Fest

Viños, paisaxe, gastronomía, literatura e patrimonio: máis de mil persoas gozan das experiencias do Boviño Wine Fest

A ampliación do ximnasio e o novo aparcadoiro redimensionan o complexo deportivo da Tarela, no Porto do Son

A ampliación do ximnasio e o novo aparcadoiro redimensionan o complexo deportivo da Tarela, no Porto do Son

Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín

Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín

La Festa da Navalla de Aguiño despachará este domingo más de mil raciones a 14 euros

La Festa da Navalla de Aguiño despachará este domingo más de mil raciones a 14 euros

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel

Galicia se descuelga del repunte inmobiliario: las compraventas caen un 7,7%

Galicia se descuelga del repunte inmobiliario: las compraventas caen un 7,7%
Tracking Pixel Contents