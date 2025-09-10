Así es la mejor receta para hacer filloas gallegas 'a la antigua'

La gastronomía actual está sumida en una obsesión por la precisión al milímetro que le ha hecho ganarse muchos 'haters'. Como una de ellos se ha confesado @oliva_sinhache, una tiktoker gallega que comparte pequeños vídeos de humor.

En uno de sus vídeos más vistos, la gallega se descubre como una gran cocinera de 'lo tradicional' y muestra sin tapujos su rechazo a otras recetas que se encuentra a día de hoy en redes sociales. "Antes no había esa obsesión con medirlo, pesarlo y calcularlo todo al milímetro. Utilizábamos otras medidas: la taza, el vaso, la cuchara, el chorrito, la pizca...", empezó diciendo en su receta de filloas gallegas.

"¿Que estaban haciendo de comer y les faltaba un ingrediente? Pues no se lo echaban. Las cosas eran mucho más sencillas porque antes la comida hablaba. Esto esta pidiendo más harina", dijo señalando la masa que estaba preparando para hacer las filloas. "Ahora hay que dejarlo reposar. ¿Cuánto tiempo? Un poco", dijo cuando esa masa ya estaba lista.

Así es la receta de filloas gallegas 'a la antigua' de oliva_sinhache

Receta filloas: - 3 huevos - 2 vasos de harina - 1 vaso de agua - 1 vaso de leche - 1 chorrito de aceite - 1 pizca de sal - Algo para engrasar la sartén (manteca de cerdo, aceite…) Elaboración: Se mezcla todo, se deja reposar un poco y se hacen las filloas.

"Otra cosa que no utilizaban antes era cronómetro. ¿Y cómo calculaban el tiempo? Muy fácil. Utilizaban los ojos. Cuando veían que estaba listo lo sacaban", comentaba mientras sacaba las primeras filloas de la sartén.

Sobre el acompañamiento de estas deliciosas filloas no quiso dejar ninguna norma, pero sí hizo una recomendación: "¿Esto con qué lo rellenas? Pues con lo que te dé la gana. A mí me gusta con miel, pero si quieres ponerle chorizo también está rico".

En la descripción, la influencer dejó los ingredientes y un sencillo paso a paso. Primero de todo, indicó que necesitaremos:

Tres huevos.

Dos vasos de harina.

Un vaso de agua.

Un vaso de leche.

Un chorrito de aceite.

Una pizca de sal.

Algo para engrasar la sarten (manteca de cerdo, aceite...).

Para la preparación dejó una explicación sencilla y rápida, de apenas una línea: se mezcla todo, se deja reposar un poco y se hacen las filloas.