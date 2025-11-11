Pazo Los Escudos: gastronomía atlántica para el día a día y las ocasiones más especiales con vistas a la ría de Vigo

Situado en el número 106 de la Avenida de Atlántida, en Vigo, Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort puede presumir de una ubicación privilegiada frente al mar con acceso directo a la playa de Carril y de unas instalaciones perfectamente diseñadas para descansar, disfrutar y degustar la mejor gastronomía atlántica.

Cada año por estas fechas, con la Navidad a la vuelta de la esquina, Los Escudos se convierte en una de las opciones preferidas por las empresas de la zona que quieren celebrar una velada especial, así como para aquellas familias y parejas que desean pasar las fiestas fuera de casa en un entorno igual de confortable. Así, su agenda de reservas está siempre completa con semanas de antelación.

Este 2025, el hotel ofrece un menú de Nochebuena que se puede disfrutar como una experiencia 360, con desayuno y alojamiento en habitación premium, por un precio de 275 euros por adulto y 126 los niños. Al igual que en años anteriores, también organizan un brunch navideño el 25 de diciembre a modo de buffet asistido y una espectacular cena de gala en Nochevieja.

Pero las opciones gastronómicas de Pazo Los Escudos no se limitan solo a estas fechas tan señaladas. Las instalaciones de este hotel, que fue el primero de Vigo en obtener la categoría de cinco estrellas en el año 2005, albergan dos restaurantes, Piacere y Alcabre. Este segundo, especializado en comida atlántica, prepara un menú ejecutivo diario que no se repite nunca a lo largo del mes.

Un menú completo y variado

El hotel Los Escudos demuestra a través de su oferta de restauración que está abierto a la ciudadanía y a los visitantes que se acercan hasta Vigo, aunque estén allí alojados. El restaurante Alcabre es un espacio dedicado a los sabores atlánticos, tan típicos de nuestra tierra: pescados, mariscos, legumbres y hortalizas de temporada, sin olvidar las mejores carnes.

Además de su carta habitual, Alcabre apuesta por un menú ejecutivo que cambia cada día y que está disponible de martes a viernes, de 13:30 a 16:00 horas. Su precio es de 25 euros por comensal e incluye entrante, primer plato, segundo, postre y café. El equipo de cocina diseña una minuta que sigue la premisa de no repetir receta ningún día del mes.

De este modo, cada jornada en el restaurante es una nueva oportunidad de comer rico y variado a precio asequible. Algunas de las elaboraciones que se han podido degustar estos días son alubias con su sacramento, salmón con grelos y patatas, pastel inglés de ternera gallega o merluza a la romana.

Los postres también cumplen el mismo criterio; los comensales pueden disfrutar con el menú ejecutivo de opciones tan sabrosas como la terrina de chocolate y frambuesa o las cañitas rellenas de chocolate y avellana. Todo depende del día en el que se pasen por el restaurante.

Gastronomía de calidad en Pazo Los Escudos

Más allá del menú ejecutivo o las citas navideñas, la oferta gastronómica del Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort se completa con sus dos restaurantes, Piacere y Alcabre.

El segundo espacio gastronómico del complejo se llama Piacere y está dedicado a la cocina italiana. Aquí se pueden degustar pasta, pizza y otros manjares del país italiano. Abre de jueves a lunes, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas.

En cuanto a Alcabre, su horario es de martes a sábado y abre de 13:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Ambos están abiertos a la ciudadanía, no solo a las personas alojadas. Una oportunidad para visitar las espectaculares instalaciones de Los Escudos, en el corazón del litoral vigués.