Guía Michelin 2026: la lista de los restaurantes de España con nuevas estrellas

La guía Michelin 2026 de España que se ha presentado la noche de este martes en Málaga ha incorporado varias novedades a su lista de restaurantes distinguidos con estrellas. Ninguno ha logrado tres, pero cincohan logrado dos y 25, una.

Aquí tienes la lista de los restaurantes con nuevas estrellas en la guía Michelin 2026.

Dos estrellas

Aleia (Barcelona)

Enigma (Barcelona)

Mont Bar (Barcelona)

La Boscana (Bellvís, Lleida)

Ramon Freixa Atelier (Madrid)

El chef de Kamikaze, Enric Buendía, celebra la consecución de la estrella Michelin, la noche de este martes en Málaga. / Jorge Zapata (EFE)

Una estrella

Kamikaze (Barcelona)

Scapar (Barcelona)

Emi (Madrid)

Èter (Madrid)

Ancestral (Pozuelo de Alarcón)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Islares (Bilbao)

Itzuli (San Sebastián)

La Revelía (Amorebieta-Etxano, Vizcaya)

Pico Velasco (Carasa, Cantabria)

Regueiro (Tox, Asturias)

Miguel González (Ourense)

Vértigo (Sober, Lugo)

Casa Rubén (Tella, Huesca)

Simposio (San Antonio de Benagéber, València)

Rubén Miralles (Vinaròs)

Llavor (Oropesa del Mar)

Barahonda (Yecla)

Recomiendo (Córdoba)

Palodú (Málaga)

Ochando (Los Rosales, Sevilla)

Mare (Cádiz)

Faralá (Granada)

Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)

El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)

También se han añadido 29 nuevos Bib Gourmand (para un total de 204) y 128 nuevos restaurantes recomendados (784). Y se han repartido las siguientes estrellas verdes (para un total de 59) y los siguientes premios especiales.

Estrellas verdes

Ama (Tolosa, Guipúzcoa)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Garena (Dima, Vizcaya)

Hika (Villabona, Villabona)

Terrae (Port de Pollença, Mallorca)

Premios especiales

Mejor Sumiller : Luis Baselga (Smoked Room, Madrid)

: (Smoked Room, Madrid) Chef Joven : Juan Carlos García (Vandelvira, Baeza)

: (Vandelvira, Baeza) Chef Mentor : Quique Dacosta (Quique Dacosta)

: (Quique Dacosta) Mejor Jefe de Sala: Abel Valverde (Desde 1911, Madrid)

Pierden una estrella