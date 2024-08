El mundo laboral está lleno de episodios dantescos en los que la empatía brilla por su ausencia. El dinero corrompe tanto que algunos incluso pasan por encima de familiares y amigos para alcanzar sus objetivos financieros.

Por desgracia, el mercado hostelero español se sabe mucho de esto y el anecdotario está lleno de amistades rotas para siempre, familias enfrentadas y un sinfín de camareros víctimas de negocios no rentables que los explotan hasta la saciedad.

Precisamente un camarero, en este caso camarera, es la que ha vivido el último suceso viral en redes sociales. @soycamarero ha compartido la conversación de una seguidora que había sufrido un accidente de coche y a las dos horas recibió el despido por parte de su jefe.

Camarera despedida después de un accidente de coche

El triste momento tuvo lugar mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. La camarera, que al parecer estaba en periodo de prueba, sufrió un accidente de coche y envió toda la documentación necesaria a su jefe para comunicarle que no podría acudir al trabajo.

Dos horas más tarde, su jefe le contesta, aunque seguro que no era ni por asomo la respuesta que esperaba su empleada. "Buenas. Siento mucho que hayas tenido ese incidente, no te preocupes por que justamente iba a comentarte que hemos encontrado una persona que se adaptaba más a nuestras necesidades y quería informarte de que no has pasado el periodo de prueba", le dijo el dueño del negocio.

Vaya, una compañera tiene un accidente de coche y a las dos horas de avisar al jefe pasa esto: pic.twitter.com/KMNHpP5UaH — Soy Camarero (@soycamarero) April 17, 2024

Sin más explicaciones, su ya antiguo jefe cerraba así el comunicado de su despido: "Si más adelante se queda una vacante que encaje mejor con tu perfil contactaremos contigo. En cuanto la gestoría nos mande todo procederemos al pago, te agradezco mucho tu prueba de estos días. Un saludo".

Tras la publicación de @soycamarero, se incendiaron las redes sociales, aunque con posturas de todo tipo. Hay quienes piensan que "es un negocio, no las hermanas de la caridad" y otros opinan que "se necesitan jefes que sepan llevar su negocio". No obstante, muchos usuarios informaron de que existe jurisprudencia a favor del empleado, pudiendo llegar a invalidarse el despido y recibir una indemnización por ello. Puede que lo ocurrido continúe en los tribunales.