Se ha hecho de rogar, pero finalmente el verano ya está aquí. En Compostela, los termómetros llevan toda la semana en temperaturas por fin de verano y algunos ya se relamen pensando en el fin de semana.

Sin embargo, todavía no es turno de vacaciones para muchos y, salvo los madrugadores que se van en julio, la mayor parte de los picheleiros esperan hasta agosto (o septiembre) para disfrutar del ansiado descanso estival.

Mientras los paraísos lejanos no llegan, toca refrescarse en piscinas, playas fluviales y algún otro rincón secreto para perder el sentido.

Piscinas públicas

Muchas de las piscinas de Santiago de Compostela están ya abiertas de lunes a domingo. Quizás algunos prefirirían estar ya a pie de playa, pero son perfectas para darse un chapuzón y quitarse de encima el calor.

Las piscinas municipales son las piscinas del Monte do Gozo, piscinas do Sar y piscinas de Santa Isabel.

Fervenzas

Muy cerca de Compostela hay unos cuantos parajes perdidos para desconectar, al menos por unas horas. Especial atractivo tienen los paisajes fluviales que llenan de color los municipios del entorno, en particular las fervenzas que que explotan en territorios ocultos. As Hortas (Arzúa), Férveda (Silleda) o Ínsua (Val do Dubra) son solo algunas de ellas.

Ir de pícnic

Es un plan económico y al mismo tiempo reconfortante para niños y mayores. Con la llegada del buen tiempo, toca desempolvar la cesta de pícnic y visitar los muchos parajes que hay en el entorno de Compostela para disfrutar de un fantástico día al aire libre.

El área recreativa de Xirimbao (Teo-A Estrada), A Illa do Refuxio (Oroso) o la de Berres (A Estrada) son algunos rincones recomendables para perderse.

Playas fluviales

Con el verano con ansias de quedarse, hay que empezar a tomar nota de refugios naturales para refrescarse. A un paso de Compostela hay unas cuantas playas fluviales que consiguen hacer un poco más llevadero el estío.

Vila de Cruces se lleva la palma y cuenta con hasta cuatro áreas habilitadas para el baño, pero también hay opciones en Melide, A Estrada, Rois o Silleda.

Playas de arena y sal

Y por supuesto en la lista de planes no puede faltar alguna escapada a las playas que hay cerca de Compostela. Arousa y O Barbanza están salpicadas de arenales paradisíacos que se llenan de picheleiros en la temporada estival.

Seguramente muchos preferirían vivir en un pueblo costero cuando llega el incesante calor, pero Santiago de Compostela ofrece opciones de sobra para aquellos que busquen refrescarse.