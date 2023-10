CINE-MÚSICA Elena López Riera, doctora en Comunicación Audiovisual, cineasta,y docente, charla con María Sánchez, veterinaria y escritora, en una mesa redonda que se celebra este viernes en el Teatro Principal (18 h). Esa cita forma parte del festival Curtocircuíto, que ofrece a las 22.30 h. en la sala Capitol un concierto con Panda Bear (Animal Collective ) & Sonic Boom y Pantis ft. Rapapawn (proyecto de Rubén Domínguez.)

Área Central con Rudi Dudi (‘Clownamorado’)

30 AÑOS Área Central comienza este viernes el programa lúdico para celebrar sus 30 años. La programación estará centrada en espectáculos de humor para público familiar. Este viernes a las 19:00 h., cita con entrada libre para ver a Rudi Dudi: y su circense Clownamorado; y este sábado (19 h.) interviene Isla Letriska con un espectáculo del llamado nuevo circo titulado Letriska Inmobile, con guiños al género del clown. Los días, 13, 14, 20, 21 27 y 28 del presente mes, habrá otras propuestas.

‘Don Guti’, en el CSC Fontiñas

ASOCIACIÓN MEMORIA ATLÁNTICA O narrador zamorano José Luis Gutiérrez (Don Guti) trae este venres a Santiago o seu último espectáculo, Cando Deus andaba polo mundo. Reúne historias que narran as aventuras de Cristo e San Pedro polas terras da raia. A función será ás 21 h. no CSC As Fontiñas, con entrada libre, organizada pola Asociación Memoria Atlántica e conta coa colaboración da Rede de Centros Socioculturais de Santiago e patrocinio do Concello de Santiago.

Mañas visita Follas Novas con ‘Berenguela’

LIBROS El escritor José Ángel Mañas (51 años) presenta en gira por Galicia su nueva novela Berenguela (Esfera de los Libros). La primera parada la hizo ayer en A Coruña, donde conversó con las responsables de la Librería Bululú (Real, 9) y este viernes presenta ese libro en Santiago de Compostela, en la Librería Follas Novas (R. de Montero Ríos, 37), a las 19:30 horas. Autor que ha sabido crecer mucho más allá del éxito de su sonoro debut con Historias del Kronen (1994) y su premiada adaptación al cine, el madrileño acaricia ya la treintena de obras en una bibliografía que ahora se centra en Berenguela la Grande, reina de Castilla un único día antes de abdicar en su hijo Fernando III el Santo. Así, tras ¡Pelayo! y ¡Fernán González!, cierra su trilogía novelada sobre la Reconquista.