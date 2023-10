A segunda xornada do festival Galicreques reparte hoxe os seus títeres entre a carpa da Alameda, os centros socioculturais (CSC) de Conxo e Santa Marta e A Reixa.

Precisamente neste local (Hórreo, 46) comezan as actuacións ás 12 da mañá, co espectáculo Títeres a cielo abierto de Manu Mansilla, unha varieté familiar que conta tres historias.

Ás 13.30 horas é a quenda da Alameda, onde se escenificará La osa estelar (Panta Rhei) para descansar até as 17 horas, cando dará comezo o espectáculo de Proyecto Carabana que leva a escena La princesa o según como se mire.

E os espectáculos de monicreques despídense ás 18 horas nos CSC de Conxo e Santa Marta. No primeiro levarase a escena Seilke, a lenda do mar do norte de Luis Vallecillo e no segundo Vicente el pirata valiente de La Carreta.

Chega ao Principal o primeiro concerto do novo ciclo da Banda Municipal

A Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela (BMSC) estrea ás 12 desta mañá o seu novo ciclo de concertos ‘Postais’ e faino baixo a batuta do seu director, David Fiuza, e da óboe solista Lidia Iglésias.

O concerto, titulado ‘Dende a orixe’, supón “unha viaxe pola orixe do repertorio clásico para banda sinfónica”, con obras de autores como Juan Cantó, Nikolay Rimsky-Korakov, Camilo de Nardis, Wagner, Ives e Xoán Montes.

Clausura do festival Curtocircuíto 2023

O Festival Curtocircuíto clausura hoxe a súa edición de 2023 coa entrega de premios das seccións Cosmos, Planeta GZ e Supernova e tamén os galardóns do Público, do Xurado Novo, Premio CREA e #OutraCompostela.

Ao finalizar a entrega de premios, o festival proxectará os filmes premiados en Cosmos, Planeta GZ e no Premio do Público. A celebración será ás 20.15 h. no Principal e despedirá “unha marcada polo compromiso coa igualdade”.

Mostra bibliográfica das autoras do SEG

A Biblioteca de Galicia, na Cidade da Cultura, abre tamén hoxe as portas para que o público xeral poida visitar a mostra bibliográfica ‘As mulleres do Seminario de Estudos Galegos’ (SEG), unha homenaxe a autoras como Pura Lorenzana, Sara Leirós, Luisa Cuesta, María Corredoira ou Carmen Pardo Losada, no centenario da creación do SEG.

A exposición, aberta de nove da mañá a nove da noite pode visitarse no vestíbulo da biblioteca e manterase até o 31 de xaneiro.