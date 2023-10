FESTIVAL Galicreques, organizado por la asociación Barriga Verde con el apoyo del Concello de Santiago, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Ministerio de Cultura e Deporte y la Fundación SGAE, cierra este domingo su XXVIII edición. El gran acto de la jornada será la entrega del Premio Galicreques 2023 a Carlos Clemente Martínez Gallego, propietario de la Sala Gurugú de A Coruña, fundador de la compañía Danthea y un titiriteiro comprometido con la escena con cuatro décadas de trayectoria a sus cuestas. La entrega se celebrará a las 20.00 horas en el Principal y en el acto participarán la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el director de Agadic, Jacobo Sutil. También estará la concelleira de Capital Cultural, Miriam Louzao, e integrantes de la corporación como María Baleato o Rosario Ferreiro.

‘Atlánticas’ reflexiona sobre el papel de la mujer en el mercado laboral

MUSEO DO POBO GALEGO Atlánticas, que se puede visitar en el Museo do Pobo Galego hasta el 5 de noviembre, es una reflexión sobre el papel de la mujer en el mercado laboral, desde los sectores con mayor presencia a aquellos otros tradicionalmente masculinizados. A través de la visión de 42 mujeres de todo el territorio gallego, la exposición de Adrián Baúlde permite explorar oficios tradicionales. Hoy se puede visitar en horario de 11.00 a 14.00 horas.

Cierra ‘O Ensanche retratado’

FOTOGRAFÍA O Ensanche retratado cierra hoy sus puertas en la rúa da Rosa tras haber mostrado desde el pasado 22 de septiembre el resultado de una acción fotográfica participativa, mediante la que se pretendía reforzar lazos entre la comunidad y el sentido de pertenencia de los vecinos. Vecinos que fueron retratados durante una jornada organizada el año pasado en el marco de Compostela Photo por un grupo de integrantes del colectivo FotoforumCompostela.

Arte conceptual en la colección del CGAC

MUESTRA El proyecto Implosión. El arte conceptual en la Colección CGAC toma como punto de partida dos exposiciones: la colectiva La mancha humana, donde la obra de Joseph Kosuth tuvo especial relevancia, y la individual sobre Bas Jan Ader In Search of the Miraculous: treinta años después. El comisario Pedro de Llano propone una exposición que constituya un caso de estudio y una narrativa alrededor del arte conceptual, una narrativa que pertenezca al CGAC, donde se puede ver hasta el 14 de enero.