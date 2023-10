Hoxe, a partir das 13.00 horas, inaugúrase ‘O futuro dun legado. O museo de Galicia’ no Museo do Pobo Galego.

Trátase dun itinerario para descubrir as pezas que se conservan da colección do museo que o Seminario de Estudos Galegos (SEG) creou en 1930 no Colexio de Fonseca, custodiadas polo Museo do Pobo Galego dende a súa creación en 1977 por desexo de antigos membros do Seminario, como Xaquín Lorenzo ou Antonio Fraguas, que foron, así mesmo, o primeiro presidente do Padroado e o primeiro director do Museo do Pobo Galego.

A través de códigos QR situados ao carón de cada unha das pezas, será posible acceder a información sobre a orixe e a historia detrás deses fondos. Pezas relacionadas cos oficios artesanais, a vestimenta tradicional galega e apeiros agrícolas, entre outras.

Novos encontros para a normalización lingüística

O Consello da Cultura Galega celebra hoxe a 25ª edición dos Encontros para a Normalización Lingüística, botados a navegar en 1993.

Naceron como un foro dedicado á información e á reflexión sobre a situación da lingua galega, un lugar de intercambio de experiencias e presentación de proxectos, de elaboración e lanzamento de propostas de futuro. Este ano poñerase o foco no ámbito socioeconómico.

José Ramón Ayllón no Colexio Maior Arousa

O programa Culturearte chega esta tarde, a partir das 20.40 horas, ao Colexio Maior Arousa, ubicado na rúa do Hórreo, buscando educar a sensibilidade a través do arte en contacto con artistas e a súa obra.

O título da cuarta sesión leva por nome “El mundo de las ideologías” e correrá ao cargo do filósofo e escritor, José Ramón Ayllón Vega.

Este programa conta co apoio da Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, e o recoñecemento de 1 crédito ECTS por parte da USC.

Obras de Andy Warhol para a nova exposición na sede de Afundación

A mostra “This is pop. Das latas de Andy Warhol ás túas” inaugúrase esta mañá a partir das 12.30 horas na sede de Afundación e contará coa asistencia de Antonella Montinaro, comisaria; e Paloma Vela, coordinadora adxunta da Área de Cultura de Afundación.

O público poderá contemplar desde as serigrafías de Marilyn Monroe elaboradas por Andy Warhol, ata as famosas latas Campbell protagonistas da súa produción, pasando pola arte pop en Reino Unido e a continuidade no pop urbano.

A mostra, de entrada libre e gratuíta, poderase contemplar ata o 27 de xaneiro de luns a sábado de 12.00 a 14.00 h e de 16.30 a 20.30 h