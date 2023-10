Caamaño&Ameixeiras presenta o seu novo disco Quitar o Aire en primicia en Santiago de Compostela.

A Sala Capitol acollerá hoxe as 19.30 horas o novo directo do dúo. Caamaño&Ameixeiras inspíranse na ritoloxía popular galega. Un mundo riquísimo, onde realidade, maxia e relixión conflúen para procurar respostas, para sandar e para celebrar a vida. Un mundo que sitúa no centro a tribo, a comunidade, entendida como unha rede de axuda para salvarse as unhas ás outras.

Coa presentación de Quitar o aire as artistas pretenden limpar os males dos corpos para despois poder celebrar a vida. A Sala Capitol será testemuña dun espectáculo único con temas inéditos, colaboracións especiais, danza, escenografía e iluminación deseñada para a ocasión.

As entradas están a venda por 10 euros.

A Banda de Música, no Teatro Principal

A cita é as 12.00 horas desta mañá no Teatro Principal. Alí a Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá o seu concerto ‘Dende Canarias’.

A formación estará dirixida por David Fiuza e contará con David Duque como timple solista. O programa inclúe a Sinfonía No.2 en La menor de Teobaldo Power, o Concerto para timple en Re menor de José Manuel Encinoso e a estrea de ‘Samhaín’ de Sergio Rodríguez Penas.

Danza para reflexionar sobre a aceptación do fracaso no Gaiás

O programa de intercambio cultural entre Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi chega á Cidade da Cultura.

As 19.00 horas, o Museo do Gaiás acolle a representación de Fronterizas, unha obra autoficcional da bailarina, coreógrafa e xestora cultural brasileira Mari Paula (Mariana de Paula Ferreira) na que se abordan temas como a loita, o cansanzo ou a aceptación do fracaso. Ao rematar haberá un encontro con público.

Últimos días para ver a exposición ‘In Itinere’

Que moveu o peregrino e que recollerá no camiño? En que medida o mudou o Camiño de Santiago?

A obra do fotógrafo Javier Iglesias Ramos pretende “medir” coa cámara este percorrido e este descubrimento.

A idea que guiou este traballo foi atopar a pegada da súa experiencia de vida nos rostros dos peregrinos. A mostra In Itinere pode verse no Museo das Peregrinacións ata o vindeiro 29 de octubro. Hoxe estará aberto entre as 10.15 e as 14.45 da mañá.