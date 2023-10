ACTIVIDADE A iniciativa Historias de Samaín desenvolverase este martes na Biblioteca Ánxel Casal, a partir das 18.30 horas. Os participantes poderán desfrutar dun contacontos de medo e asistir a diferentes deseños de maquillaxe e caracterización relacionados coa narración para celebrar o Samaín. A actividade levarase a cabo no salón de actos para un total de 15 nenos e nenas de 4 a 8 anos. As personas interesadas poden recoller a invitación no mostrador de información da biblioteca dende trinta minutos antes do comezo da actividade, a cal forma parte do Plan Corresponsables, financiado polo Ministerio de Igualdade, e está dirixida a familias monoparentais, vítimas de violencia de xénero, mulleres desempregadas ou calquera outra unidade familiar con necesidades en materia de coidados de menores.

A sala Numax acolle esta noite dous clásicos do cinema de zombies

PROXECCIÓNS A sala Numax non falta á cita co Samaín e ofrecerá unha dobre sesión especial, que terá lugar esta noite e se prolongará ata ben pasada a medianoite. Proxectaranse as pezas Asalto á comisaría do distrito 13, de John Carpenter, e Os días dos mortos, de George A. Romero, con tarifa especial reducida para os que collan entrada para ambos pases, de 9 euros (4,5€ por pase) ou 7€ (3,5€ por sesión) para persoas abonadas.

Exposición de Juan Fernández Álava na Galería Trinta

MOSTRA A Galería Trinta, ubicada na rúa Virxe da Cerca, inaugurará este xoves día 2 de novembro a exposición Un nuevo día, de Juan Fernández Álava, a partir das 20.00 horas. O autor relata unha serie de vivencias que el introduce como: “me desperté muy quieto, con algunos destellos de los sueños que había vivido esa noche aún iluminando mis ojos, como flashes de película”. A mostra estará aberta ata o 11 de decembro deste ano.

Tres mostras no Museo de Historia Natural da USC

BIODIVERSIDADE O Museo de Historial Natural da Universidade de Santiago ten neste momentos tres exposicións permanentes que levan por título Biodiversidade e Biodiversidade Terrestre, Xeodiversidade e Solo e Biodiversidade Mariña. A primeira delas ubícase na planta baixa do Museo, e as outras dúas na planta primeira. As persoas interesadas en coñecer as mostras poderán facelo de martes a sábado, en horario de 10.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 20.00 horas, e os domingos de 11 a 14 horas.