La librería San Pablo (Rúa do Vilar, 37) alberga este jueves a las 20 h. la presentación del libro Comercios e locais históricos de Compostela, elaborado por Lúdica 7, con el periodista Alfonso Freire al frente, y dibujos de Viki Berre.

“A idea do libro é retratar parte da historia destes locais. No inicio o libro tiña só debuxos das fachadas pero despois, por suxerencia do editor, falamos sobre engadir persoas ollando os escaparates ou camiñando polas rúas dos establecementos para, dese xeito, engadir vida”, explica Berre en charla con EL CORREO GALLEGO.

El libro cita medio centenar de establecimientos y se puede comprar en San Pablo, Couceiro y Follas Novas. “Nalgúns casos tiven que facer un traballo de investigación porque son locais que xa non están, como o Hotel Suizo ou o edificio Castromil… Fixen un traballo de procura en Google e con algunhas fotos vellas procedentes de xornais”, detalla la ilustradora, natural de Muxía pero afincada hace diez años en la capital gallega. El volumen se plantea como un proyecto que aún está abierto sopesando la idea de nuevas ediciones futuras añadiendo más comercios históricos de Compostela. “Do libro, gústanme de xeito especial locais como O Gato Negro ou a Sombrerería Iglesias, que están case como fai 50 anos”, concluye Viki.

Coloquio con la escritora Blanca Riestra para hablar de ‘Anatol e dous máis’

La escritora Blanca Riestra (A Coruña, 1970) presenta este jueves en Compostela su nuevo libro Anatol e dous máis, publicado por Galaxia en colaboración con el Consorcio de Santiago.

Estará en el Museo do Pobo Galego a las 19 h. acompañada de la alcaldesa, Goretti Sanmartín; la presidenta del patronato del Museo, María Concepción Losada; la gerente del Consorcio, Belén Hernández, y la consejera de la citada editorial, Patricia Arias.

Juan Fernández Álava y Xosé NeiraVilas

La galería Trinta (Virxe da Cerca, 24) inaugura este jueves a las 20 h. una exposición del artista astur Juan Fernández Álava, titulada Un nuevo día, que abre hasta el 11 de diciembre.

Antes, a las 12 h., el Pazo de San Roque alberga una presentación alrededor de dos nuevas publicaciones de la obra de Xosé Neira Vilas (1928 - 2015,): Galegos no golfo de México e Historia de emigrantes, que lanza la editorial Galaxia en colaboración con la Secretaría Xeral de Política Lingüística.