A los 14 años, a Pablo Meixe, cómico de Ordes, le sedujo la magia del teatro en la escuela municipal de ese pueblo y, tras tres años, saltó a la ciudad de las burgas.

Allí, en el Aula de Teatro Universitaria de Ourense, creció con maestros y profesoras como “Fernando Dacosta, Fina Calleja, Elena Seijo e tamén Tito Asorey”, explica en charla con EL CORREO GALLEGO.

Al tiempo que madura en su etapa ourensana, su trabajo de difusión de vídeos en redes sociales va quemando etapas de ensayo y error para ganar eco.

“Fixen un cambio no 2020, pasei de facer contido en galego a facelo en castelán pera ver se funcionaba mellor, cambiei de estratexia e nese intre foi cando os vídeos empezaronse a viralizar máis”, explica este humorista de 30 años que supera las 777.000 personas suscritas a su perfil de TikTok, la red donde más alto surfea su popularidad y que le trae este viernes a Santiago para actuar en el auditorio Abanca, a las 20.30 h., con entradas desde 14 euros.

Que varias de sus bromas saltasen a formatos televisivos de eco estatal le ha empujado hacia adelante para salir en La Sexta (Zappeando) y Cuatro (Todo es mentira), en ambos casos gracias a un loco montaje explicativo sobre la Guerra de Ucrania.

“En Santiago vou facer un espectáculo chamado Meixeverso bastante diferente ao show do monólogo tradicional que facía ata agora. O novo é un show con escenografía, cambio de vestiario, música propia deseñada como banda sonora... Aqueles que me coñecen polas redes van a atopar algo bastante semellante, xa que iso funciona ben e hai inspiración nesa parte. Hai humor baseado nos estereotipos de diferentes xéneros de películas, de acción, terror...”, aclara antes de ahondar en su modus operandi.

“O tema dos vídeos de humor nas redes sociais e plataformas online pide moita constancia. Eu subo sempre catro vídeos cada semana e desa cantidade non baixo pero hai xente que sube ata tres cada dia e non sei como o fan. Eu intento estar fresco para que o algoritmo nos bote unha man pero tampouco quero queimarme”, dice Pablo Meixe que explica que en su sector, aparte de probar textos en micro abierto como los que hace a veces el pub Camalea en Santiago, él también comparte material con colegas “para ter máis opinións”.

Concierto de Sunny War abre el Outono Códax

A La cantautora estadounidense Sunny War abre este viernes el cartel de conciertos del Outono Códax Festival que se celebrará en varios escenarios de Santiago hasta el 25 de noviembre.

War, que se maneja bien en voz y guitarra, ofrece un repertorio que va del al blues al folk. Actúa esta noche en el Riquela Club, con apertura de puertas a las 20:30 h,. y entradas a 16 euros. Presenta un disco titulado Anarchist Gospel y tras un par de horas de escucha de su música en Spotify, todo hace pensar que puede ser una gran noche.

Es natural de Nashville, Tennessee, EEUU, y de esas influencias naturales bebe su cancionero, ya con década y pico de carrera. También ha vivido en la Costa Oeste norteamericana y se nota en su cálido fraseo. En su día, fue patrocinada por Gibson Guitars.

Show de la Phil Collins Tribute, con Carlos Arévalo

La Phil Collins Tribute, banda creada en Santiago por Carlos Arévalo, ofrece este viernes un concierto en la sala Capitol (21.30 h.) con covers de hits del mítico músico británico como In the air tonight o Another day in paradise.

Hay dos baterías, Carlos y Manu Rodríguez, dos teclistas (Iria Iglesias y Cris Regueiro), la guitarra de Iván Barreiro y el bajo de Rafa Morales, con Alberto Cunha a la voz y Fernando Campos de técnico.