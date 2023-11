TEATRO. Orgasmos, la comedia llega este sábado al escenario del auditorio Abanca en Santiago. Se basa en sacar humor a la convivencia en pareja con Jon Pico y Sam Sánchez como protagonistas de un montaje que tiene dirección de Óscar Contreras. A todo esto, en la agenda cultural de Santiago, a nivel musical, conviene recordar que el concierto de hiphop que Costa iba a ofrecer en la sala Malatesta está cancelado y pendiente de fecha ya que este local está cerrado por revisiones técnicas.

Concierto de Pokey LaFarge en el Outono Códax, con Momboi de invitados

SALA CAPITOL. Pokey LaFarge, estrella del festival Outono Códax (dura hasta el día 25), actúa este sábado en Santiago, a las 20.30 h. en la sala Capitol, con entradas a 19 euros. Tras una decena de discos, su fama se ha asentado en Europa como icono del revival del rock and roll de los años 50 abierto al swing, blues, country y hasta jazz y mambo, siempre con actitud festiva. De teloneros, tocan Momboi, banda de Noia liderada por Brais Sánchez.

Capital Voskov y Paula Ferraz en el pub Sónar

MÚSICA. Capital Voskov, grupo indie pop afincado en Muros, da un concierto este sábado en el pub Sónar, dentro del inicio de la gira Improvisaremos Tour para presentar su primer disco de estudio, Abrir el Juego. Es un trabajo que la banda ha producido a medias con Iago Blanco, con nueve canciones grabadas en los Drum&Roll Studios (A Coruña). Como invitada abre la noche Paula Ferraz. Hay entradas a la venta al precio de 12 euros.

Maratón de microteatro en la escuela Unitaria

FUNDACIÓN ANESVAD. El ciclo de microteatro Por los demás sigue esta sábado y domingo las jornadas que arrancaron el viernes, con funciones en la escuela Unitaria (Calz. de San Pedro, s/n). Horarios de esta jornada: a las 20:00 h. Bendita Sanidad y O Pozo; a las 20:45 h. Yo pío, tu pías, yo soy el Pian y I have a dream; a las 21:30 h. Bendita Sanidad y O Pozo; y a las 22:15 h. Yo pío, tu pías, yo soy el Pian y I have a dream. Es un proyecto impulsado por la Fundación Anesvad. Bendita sanidad es una comedia escrita y dirigida por el coruñés Nancho Novo; Yo pío, tú pías, yo soy el Pian, es de Antonio Ponce. En gallego, serán representadas la comedia dramática I have a dream, escrita y dirigida por Antón Coucheiro, actor afincado en Santiago, y O pozo, una propuesta de Dani Blanco, Entradas a 7 euros.