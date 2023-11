FOTOGRAFÍA. La exposición Nicolás Muller. Vento Norte se despide hoy del Museo Centro Gaiás después de recibir cerca de 15.000 visitas desde el mes de julio. La muestra, con 131 imágenes, descubre los trabajos menos conocidos que el fotógrafo de origen húngara realizó en los años 60 del pasado siglo en Galicia y en las comunidades del Cantábrico español, así como una selección de sus imágenes más célebres. Las gentes trabajadoras, el paisaje, las fiestas y la vida cotiana en villas y ciudades son las protagonistas de una exposición que pone en valor la fotografía como ventana abierta a la memoria del pasado reciente. Se recupera, además, el encuadre original cuadrado con el que Muller realizaba casi siempre las instantáneas, permitindo apreciar la calidad artística de las fotografías.

Visitas guiadas y gratis para descubrir el CGAC

ARTE. El Centro Galego de Arte Contemporánea, CGAC, programa hoy a las 12.00 horas visitas guiadas por profesionales y gratuitas para descubrir las exposiciones que actualmente acoge el edificio del arquitecto Álvaro Siza. Para acceder no hace falta reservar plaza. Actualmente el CGAC programa varias muestras, como Traballo en Equipo. 30 anos do CGAC, CGAC 30 aniversario. Intervencións Específicas no Edificio e Implosión. Arte Conceptual na colección do CGAC.

Concierto de la Banda Municipal

TEATRO PRINCIPAL. La Banda Municipal de Música de Santiago programa para esta mañana a las 12.00 un nuevo concierto en el Teatro Principal. El programa se titula ‘Desde la imaginación’. “La capacidad de la inventiva, la fantasía y la ilusión de los niños nos inspira de cara a un programa donde la narrativa estimula la imaginación”, indica la banda. Sonarán obras Maurice Ravel: Ma mere l´oye (suite) y de Toni Cantal: O Neno de pau (conto musical).

Una exposición para conmemorar el centenario de Carlos Oroza

XOÁN XXII. La muestra itinerante con la que la Xunta conmemora el centenario del poeta Carlos Oroza llega a Santiago de Compostela. Oroza (1923-2023). Centenario do poeta Carlos Oroza se puede contemplar en la dársena de Xoán XIII. Está compuesta por diferentes imágenes y textos que ofrecen un recorrido por la trayectoria vital y artística del autor. Ya pasó por distintas ciudades gallegas como Ribadavia o Lugo.