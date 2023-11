LUNS DO ATENEO. O Ateneo de Santiago terá como convidada hoxe no seu ciclo ‘Os Luns do Ateneo’ á Presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, para impartir unha conferencia titulada «Museo do Pobo Galego. O futuro dun legado». A charla, que terá lugar a partir das 19.30h na Rúa do Vilar, 19, será de acceso libre. A historia e costumes sobre Galicia atópanse recollidas e arquivadas dentro do Museo do Pobo Galego, un lugar de exaltación do valor destas terras, onde Concha Losada colabora dende os anos 90. A doutora en Medicina colaborou en varias ocasións co Museo co seu traballo de difusión da música tradicional galega a través do Instituto de Estudo das Identidades. Tamén achegou á entidade proxectos como a fundación da Asociación do Traxe Galego.

Contacontos con Susana Peix na Ánxel Casal

BIBLIOTECA. Susana Peix, bibliotecaria e escritora especializada en accesibilidade á lectura, realizará esta tarde unha actividade sobre comprensión lectora e literatura infantil accesible. A cita é na Biblioteca Ánxel Casal de Santiago ás 18.00h con entrada libre ata completar a capacidade da sala. A activide comeza cun contacontos no que se escoitarán dous relatos. Despois. Peix impartirá unha charla na que a través da presentación de la coleción Leemos analizará as características que facilitan a lectura.

Ciclo de cinema no IES Xelmírez I

COS LUMIÈRE. Para conmemorar o día do Patrimonio Audiovisual celebrado o pasado 27 de outubro o IES Arcebispo Xelmírez I ofrece ao seu alumnado e ao persoal docente e non docente a posibilidade de asistir ao ciclo de cinema Novembro silencioso, que constará dunha serie de 19 filmes proxectados de xeito ininterrompido nos espazos comúns do centro; corredores e sala de profesoras e profesores. O ciclo comeza hoxe coa proxección de Antoloxía de filmes dos Lumière.

O escritor Antonio Reigosa na Facultade de Ciencias da Educación

XORNADAS DE LITERATURA. O escritor, investigador e divulgador Antonio Reigosa será o vindeiro relator das Xornadas de Literatura Infantil e Xuvenil que se están a desenvolver na Facultade de Ciencias da Educación do Campus Norte. Reigosa pronunciará a charla ‘Do falado ao escrito. Literaturas de ida e volta’ o vindeiro luns 6 de novembro a partir das 12.30 horas. O autor será presentado por Carmen Ferreira Boo.