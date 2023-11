ENTRADA LIBRE El centro Maruxa y Coralia, situado en el casco histórico compostelano, alberga este miércoles a las 18 horas un espectáculo de magia con acceso gratuito a cargo de Joshua Kenneth, natural de A Coruña y confeso discípulo del Mago Antón. En 2022 ganó el primer premio en el Magic Valongo, un certamen internacional de ilusionistas celebrado en Portugal y en este 2023 el Frakson, otorgado por el Círculo Mágico de Madrid. Trabaja en el Museo de Magia Kiko Pastur, en Santiago.

Abre la venta de abonos de O Son do Camiño

MÚSICA Este miércoles abre a las 13 horas la venta de abonos del festival O Son do Camiño 2024, que no de sus entradas para cada jornada, que saldrán en fecha posterior a concretar. Los bonos tienen un precio de salida de 79 euros (69 el año pasado) más gastos de gestión que dejan la tarifa rondando los 90 euros para un cartel de conciertos de tres días en el recinto abierto del Monte do Gozo, en Santiago, que tendrán lugar el 30 de mayo, 1 y 2 de junio, adelantándose respecto a la edición de 2023 (15, 16 y 17 de junio). Del cartel se conoce la presencia de la banda estadounidense de punk rock Green Day, que tocará también en esas fechas en Madrid el 1 de junio en el Festival Río de Babel 2024. O Son do Camiño es un evento promovido por la Xunta de Galicia desde el área deTurismo.

Clásicos del cine en el IES Xelmírez I

OBRAS MAESTRAS El IES Arcebispo Xelmírez I ofrece en horarios de mañana (12 h.) y tarde (17 h.) de forma continuada proyecciones de cine a lo largo de este mes, en el caso de este miércoles proponen el pase con entrada libre de Cabiria, película de Giovanni Pastrone, del año 1913. Este jueves dan Intolerancia, joya de David W. Griffith (1916) y el viernes El gabinete del doctor Caligari, otra prestigiosa cinta de primeros del siglo XX, dirigida por Robert Wiene en 1920.

Xosé M. Núñez Seixas y Josep Ramoneda presentan ‘LaMaletadePortbou’

ATENEO Este miércoles, en la sede de Afundación en el número 19 de la Rúa do Vilar, se celebra a las 19.30 horas la presentación del nuevo número de la revista LaMaletadePortbou. Incluye el dossier titulado Los pasados incómodos compartidos de los europeos, y para ello se hará un coloquio con la participación de Xosé M. Núñez Seixas, Dolores Vilavedra, Pilar Sampedro y Josep Ramoneda. Es un acto promovido por el Ateneo de Santiago.